Wasserbescheide 2019 sollen nur noch vorläufig sein

Zehntausende Gebührenbescheide für Trink- und Schmutzwasser werden derzeit an die Potsdamer Haushalte verschickt. Die Stadtverordneten haben am Mittwoch Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) beauftragt, die Bescheide für das Jahr 2019 „nachträglich als vorläufig auszuweisen“.

Aktuelle Bescheide sollen unter Vorbehalt des nächsten Urteils

Hintergrund ist die Gebührenkalkulation der Energie & Wasser Potsdam (EWP). Zumindest die Bescheide für die Vorjahre 2011 bis 2012 waren vom Verwaltungsgericht Potsdam aufgehoben worden. Die Gebühren seien dort zu hoch angesetzt, auch die Quersubventionierung defizitärer städtischer Unternehmen durch gewinnbringende war vom Gericht bemängelt worden. Die Stadt ist vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg ( OVG) in Berufung gegangen.

Nun hat eine Mehrheit der Stadtverordneten entschieden, dass die aktuellen Bescheide unter Vorbehalt des erwarteten Urteils gestellt werden. Damit soll einerseits vermieden werden, dass tausende Potsdamer Widerspruchsverfahren führen müssen, die zugleich auch die Verwaltung belasten. Außerdem sollen all jene geschützt werden, die ihre Bescheide schon vor Monaten erhalten haben, aber keine Widerspruch in der vorgeschrieben Frist eingelegt haben. Sie hätten bei einem Urteil in ihrem Sinne eventuell keinen Vorteil mehr davon.

Schubert will prüfen, ob Beschluss rechtswidrig ist

Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) kündigte an, dass Kämmerer Burkhard Exner ( SPD) prüfen werde, ob der Beschluss rechtswidrig sei. Exner selbst sagte: „Es gibt eine gültige Gebührensatzung und -kalkulation und ein erstinstanzliches Urteil, das noch nicht einmal rechtsgültig ist. Wir reden über zweistellige Millionenbeträge ohne die wir arg gebeutelt wären als Landeshauptstadt.“

Dieses Argument wollte Lars Eichert ( CDU) nicht stehen lassen. „Wenn richtig kalkuliert ist, ist da keinerlei Gewinn für die Stadt drin“, sagte er. Tatsächlich müssen Gebührenkalkulationen kostenneutral sein.

„Es geht um fairen Umgang mit dem Bürger“

Wolfhard Kirsch (Bürgerbündnis) warb für den Antrag, den er gemeinsam mit Andreas Menzel ( BVB/Freie Wähler) eingereicht hatte, mit folgenden Worten: „Wenn die Bescheide am Ende gerechtfertigt sind, ist der Vorbehalt unproblematisch. Wenn sie ungerechtfertigt sind, sind ohne Vorbehalt alle die die Dummen, die treudoof nicht in Widerspruch gegangen sind. Es geht doch um einen fairen Umgang mit dem Bürger.“

