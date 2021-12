Potsdam

Nach einem Wasserrohrbruch in der Heinrich-Mann-Allee ist der Straßenbahnverkehr am Donnerstagmorgen in Potsdam fast komplett eingestellt. Lediglich zwischen Rehbrücke und dem Kirchsteigfeld fahren Bahnen, wie der Verkehrsbetrieb Potsdam (Vip) auf Twitter mitteilte.

So können Sie fahren

Es wurden Ersatzbusse eingerichtet. Fahrgäste in Richtung Campus Jungfernsee sollen demnach die verlängerten Buslinien 609 und 638 zum Platz der Einheit nutzen. Zur Kirschallee und zur Glienicker Brücke fahren eigene Ersatzbusse, auch zwischen dem Hauptbahnhof und Eduard-Claudius-Straße pendeln Ersatzbusse.

Wie lange die Ausfälle andauern werden, ist am frühen Morgen noch unklar.

Von MAZonline/krf