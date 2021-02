Potsdam

Wie schon am vergangenen Wochenende hat es am Samstag in der Behlertstraße in Potsdam einen Wasserrohrbruch gegeben. Das teilen die Stadtwerke Potsdam am Morgen via Twitter mit. Der Havariedienst sei vor Ort und versuche den Schaden zu beheben. Kurz nach 9 Uhr habe die Reparatur begonnen.

Während der Reparaturarbeiten ist die Behlertstraße voll gesperrt. Eine Umleitung sei ausgeschildert, so die Stadtwerke.

Von RND/nis