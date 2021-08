Drewitz

Das Wasserspiel am zentralen „Grünen Kreuz“ ist als beliebter Familientreff die Attraktion der Gartenstadt Drewitz. Doch in diesem Sommer blieb es trocken. Und wird es wohl auch bis in den Herbst hinein bleiben.

Brunnen havariert wegen Wasserschaden

Grund der Havarie war nach Angaben von Rathaussprecherin Christine Homann Wasser im unterirdischen Steuerungsraum, das die Pumpen- und Steuertechnik der Anlage beschädigte: „Es müssen nun sowohl die Pumpen- als auch Trafo- und Schalteinrichtungen erneuert werden.“

Abgestellt wurde das Wasserspiel laut Sprecherin vor rund zwei Monaten. Anfang Juli sei ein Havarieauftrag zur Behebung des Schadens vergeben worden. Die Kosten dafür lägen im „hohen vierstelligen Bereich“.

Die beauftragte Firma könne die benötigte Technik wegen Lieferengpässen leider erst im Oktober beschaffen, sagt Sprecherin Homann: „Wir prüfen derzeit, ob ein Notbetrieb möglich ist.“

Der Wasserstreit in Drewitz

Das Wasserspiel, das im Mai 2014 in Betrieb genommen wurde, hatte im heißen Sommer 2017 schon einmal für stadtweite Beachtung gesorgt. Damals gab es Debatten um eine von Anwohnern kritisierte mangelhafte Bewässerung der neu angelegten Grünanlagen im Karree Konrad-Wolf-Park/Hertha-Thiele-Weg. Die Stadt wies die „Wahrnehmungen“ als „unzutreffend“ zurück. Doch auch die Bürgervertretung meldete sich warnend.

Der sprudelnde Brunnen. Quelle: Rainer Schüler (Archiv, September 2018)

Der Streit kochte so hoch, dass Stadtverordnete in einer bis dahin nicht erlebten Allianz von CDU/ANW, SPD, Linken und Grünen die Angelegenheit mit einer gemeinsamen Anfrage zur „Pflege der Parkanlage Konrad-Wolf-Allee“ zum Politikum erhoben. Während die Beurteilung des Zustands von Rasen und Hecken noch fachlichen Spielraum hatte, war unstrittig, dass der Brunnen im Gegensatz zu den Vorjahren im Mai nicht angeschaltet worden und auch später außer Betrieb geblieben war.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Stadt sorgt insgeheim für Aufrüstung

Erst mit Verzögerung wurde damals bekannt, dass die Stadt ein neues, strapazierfähiges Betriebssystem geordert hatte, dessen Einbau bis zum Spätsommer dauern sollte.

Der Grund für die Aufrüstung: Im Wasser spielende Kleinkinder und Hunde hatten für hygienische Bedenken gesorgt. Für 50.000 Euro wurde nun eine Anlage eingebaut, die das Wasser durch eine Filteranlage zirkulieren ließ und an Tagen mit mehr als 18 Grad Celsius in den frühen Morgenstunden via Sprinkleranlage komplett über die umliegenden Grünanlagen verteilte.

Gegen zehn Uhr wurde neues Wasser eingelassen und der Brunnen angestellt.

Die Drewitzer Anlage ist nach Angaben von Rathaussprecherin Homann eines von 17 kommunal betriebenen Wasserspielen im gesamten Stadtgebiet, darunter auf der Freundschaftsbrunnen und die Wasserachse auf der Freundschaftsinsel, der Brunnen auf dem Luisenplatz und die Beregnungsanlagen auf dem Bassin- und dem Schillerplatz.

Von Volker Oelschläger