Eine raumgreifende Steganlage für Privatboote und Fahrgastschiffe soll Anfang des kommenden Jahres in Betrieb genommen werden. Das hast Rathaussprecherin Christine Homann auf MAZ-Anfrage nach Rücksprache bei Bauherrn mitgeteilt.

Der Zugang zu dem Steg befindet sich unmittelbar neben einer Aussichtsplattform am Uferzugang des Plattner-Campus’ und des benachbarten Villenparks am Jungfernsee, die Straßenbahnhaltestelle Campus Jungfernsee ist nur wenige Gehminuten entfernt.

Steganlage mit Haupt- und zwei Seitenstegen. Quelle: Bernd Gartenschläger

Der 2,50 Meter breite Hauptsteg der Anlage ragt mit 74 Meter Länge in den Jungfernsee hinein, der an dieser Stelle nach Angaben der Rathaussprecherin 400 Meter breit ist. Vom Hauptsteg weisen zwei jeweils 60 Meter lange und 1,20 Meter breite Seitenstege in Berliner Richtung.

Die Steganlage ist teils privat, teils öffentlich zugänglich. Die Seitenstege bieten laut Homann 29 größeren Booten Liegeplätze. Am öffentlichen Steg gebe es neben der Anlegestelle für die Fahrgastschiffe über 25 Meter Länge Anlegemöglichkeit für kleinere Sportboote wie Kajaks oder Ruderboote. Hinzu kämen am öffentlichen Stegabschnitt auf 34 Metern Länge Liegeplätze für motorisierte Wassertouristen.

Keine Werkstatt, keine Gastronomie

Offen sei derzeit noch, wer den Steg betreibt. Diese Frage werde „aktuell geklärt“, sagte Christine Homann. Sie teilte zugleich mit Verweis auf Auskünfte des Bauherrn mit, dass keine weiteren Anlagen wie Gastronomie, Werkstätten, Bootshallen oder Verwaltungsräume geplant seien.

In den vergangenen Wochen ist die Stahlkonstruktion der Steganlage montiert worden. Aktuell werden die ersten Bohlen aufgebracht.

Planungsrecht wurde für die Steganlage im November 2017 mit dem Satzungsbeschluss der Stadtverordneten für den Bebauungsplan Nr. 146-1 geschaffen.

Kritik von Fischer und Schlösserstiftung

Kritik an dem Projekt kam von der Berufsfischerei, von der Schlösserstiftung und von den Naturschutzverbänden. Die Verwaltung informierte im Abwägungsverfahren darüber, dass am Nordwestufer des Jungfernsees ursprünglich weitaus mehr Steganlagen geplant waren.

So seien bei den seit 2008 laufenden Planungen begleitend zur Errichtung der Wohngebiete des Bornstedter Feldes anfangs insgesamt sieben Steganlagen am Ufer des Jungfernsees vorgesehen gewesen.

Marina deutlich kleiner als geplant

Mit Rücksicht auf die „landschafts- und naturschutzfachliche Bedeutung des Uferbereichs“ sei dann jedoch die „Bündelung“ de Anlegemöglichkeiten mit einer „Sammelsteganlage“ forciert worden.

Die im Ergebnis vorgesehene „Marina mit ca. 100 Liegeplätzen“ sei nach einer 2014 vorgelegten Machbarkeitsstudie noch einmal „erheblich reduziert“ worden.

Bei der Wahl des Standorts an der Aussichtsplattform seien neben naturschutzfachlichen und wasserrechtlichen Belangen auch Sichtbeziehungen geprüft worden.

Die Schlösserstiftung hatte die Störung von Sichtbeziehungen und Veduten durch den senkrecht in den See ragenden Steg und daran anlegende Boote kritisiert und eine Kappung des Hauptsteges auf maximal 40 Meter Länge gefordert.

Die Bauverwaltung wies diese Kritik zurück: Der Steg sei nur vom drei Kilometer entfernten Volkspark Alt-Glienicke „marginal wahrnehmbar“: „Alle weiteren Sichtbeziehungen werden nicht wesentlich beeinträchtigt.“

Liegeplätze für die Anrainer

In der Antwort auf die Kritik des Havelfischers teilte die Verwaltung mit, dass die Steganlage insbesondere für die unmittelbaren Anrainer gedacht sei.

Der Fischer hatte darauf hingewiesen, dass etwa an der alten Meierei und am Lehnitzsee Steganlagen gebe, die „weitaus kleiner und augenscheinlich nicht ausgelastet“ seien.

Der Projektträger gehe davon aus, dass ein ausreichender Bedarf bestehe, so die Verwaltung seinerzeit in ihre Stellungnahme: „Grundsätzlich sollen die Liegeplätze ausschließlich den Bewohnern des südwestlich gelegenen Wohngebiets am Bornstedter Feld zur Verfügung gestellt werden.“

Aus „verkehrspolitischer Sicht“ sei eine „Bereitstellung von Bootsliegeplätzen in fußläufiger Entfernung zum jeweiligen Wohnort vorzuziehen“.

Von Volker Oelschläger