Potsdam

Viele der insgesamt 10.800 Potsdamer Grundschüler tauschen heute den heimischen Schreibtisch wieder mit der Schulbank: Nach zwei Monaten, in denen die Kinder coronabedingt auf Distanz unterrichtet wurden, sollen sie nun zumindest in Teilzeit wieder in ihren Schulen lernen. Das Brandenburger Bildungsministerium hat den Grundschulen dafür drei Modelle vorgeschlagen. Entweder kommen die Kinder in Schichten in die Klassenzimmer, also vor- und nachmittags, oder sie wechseln sich tages- oder wochenweise ab.

Auch für die Eltern beginnt mit dem Wechselunterricht eine neue Phase in der Pandemie. Tausende betreuen ihre Kinder nicht nur seit Mitte Dezember durchgehend zu Hause, sondern sind gleichzeitig Lehrer und Elternteil – und dabei oftmals auch noch Arbeitnehmer und Ernährerinnen der Familie.

Mit zwei Erstklässlerinnen zu Hause lernen

So wie Brigitta Bungard. Die Potsdamerin ist eine international erfahrene Art-Direktorin, Grafikerin und Designerin, sie arbeitet für das New Yorker Museum of Modern Art, die Hamburger Kunsthalle und jetzt eben vor allem als „Hausfrau und Mutter“, wie sie selbst sagt. Die beiden Töchter Lovis und Carla sind in der ersten Klasse – zwar an der selben Schule, aber in Parallelklassen. „Durch meine Selbstständigkeit haben wir den Vorteil, dass die Einteilung meiner Arbeitszeit etwas einfacher ist“, sagt Brigitta Bungard.

Die Situation mache sie dennoch nachdenklich: „Es ist schon erstaunlich, wie schnell man in diese Rolle rutscht, ohne für Gleichberechtigung zu kämpfen, und wie wenig Gedanken sich dabei auch die Arbeitgeber der Männer machen, ob das in den Familien eigentlich funktioniert.“ Das liege auch daran, wie die Lockdown-Phasen kommuniziert wurden. „Alles kam irgendwie schleichend, hier eine Woche, dann zwei, dann immer mehr.“ Zugleich sieht Brigitta Bungard aber auch die Privilegien, die ihre Familie hat, sehr deutlich. „Wir haben Freunde in New York City, die seit einem Jahr mit mehreren Kindern in wirklich winzigen Appartements sitzen, natürlich haben wir es da viel leichter hier“, sagt sie.

Lesen Sie auch:

Lüften oder Filter – was in Schulen effektiv gegen Corona ist

Der Schulalltag mit zwei Erstklässlerinnen, die zunächst einmal das Lernen lernen müssen, sei nicht immer einfach gewesen. „Wir haben schnell erkannt, dass wir eine Lernumgebung brauchen, weil den Kindern das Fokussieren in der Schule einfach leichter fällt als zu Hause. Dort will man spielen, mit Mama kuscheln“, sagt die Zwillingsmutter. „Und wenn die Kinder noch so klein sind, muss man wirklich daneben sitzen und erklären.“

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Digitaler Unterricht für Erstklässler ist zwar angedacht, in der Realität aber selten. Die beiden Töchter sahen ihre Mitschüler an zwei Tagen in der Woche in kurzen Schaltkonferenzen – Arbeitsblätter und -hefte bestimmten den Alltag der Sechsjährigen mehr als die raren Stunden in der Videoschalte. „Wir haben einen Wochenplan, den wir von vorne bis hinten abarbeiten“, sagt Brigitta Bungard. „Und insgesamt hat das gut geklappt. Ich sehe auch große Vorteile in dieser Situation, zum Beispiel weiß ich jetzt ganz genau, wo die Stärken meiner Töchter liegen und wo sie eher etwas Unterstützung brauchen.“

Drittklässlerin ohne große Defizite

Sandra Freund ist Mutter der Drittklässlerin Leonie und sagt: „Ich verstehe jetzt, warum Lehrerinnen so gut wie nie ihre eigenen Kinder unterrichten.“ Punkt acht habe der Schultag auch in den eigenen vier Wänden angefangen. „Aber nach eineinhalb Stunden war die Konzentration hin, so dass wir oft erst einmal an die Luft gegangen sind.“ Am Nachmittag, manchmal auch noch nach dem Abendbrot erfolgte dann der weitere Unterricht für Leonie. „Sie ist überglücklich, dass sie wieder in die Schule und ihre Freunde sehen kann“, sagt Sandra Freund, „auch wenn sie erst in der kommenden Woche startet.“ Die Schule habe zwar vieles versucht, sogar Fasching feierten die Kinder über das Konferenztool Zoom. „Aber die ganze Familie ist froh, dass es wieder etwas mehr Normalität gibt.“ Denn auch Sandra Freunds Ehemann Thomas und der zweieinhalb Jahre alte Bruder sind zu Hause, die Wohnung ist klein.

Genau wie Brigitta Bungard sieht Sandra Freund auch positive Aspekte im Distanzunterricht. „Ich glaube nicht, dass Leonie mit großen Defiziten zurück in die Schule geht“, sagt sie. „Stattdessen wissen wir jetzt ganz genau, wo sie eigentlich genau steht und wir konnten manche kleineren Probleme ganz zielstrebig angehen.“

Fünftklässler werden neben dem Job begleitet

Als Mitglied des Kreiselternbeirats ist Annett Hagemann-Rentzsch für viele verzweifelte Familien Ansprechpartnerin, als Mutter von zwei Fünftklässlern kennt sie die schwierige Gemengelage auch aus eigenem Erleben. „Wir haben das Lernen neben dem Job begleitet, strukturiertes Arbeiten ist da für alle Beteiligten schwierig“, sagt sie. „Zum Glück kann ich aber im Home Office überhaupt arbeiten, viele andere Eltern, vor allem Mütter, berichten von sehr wenig Entgegenkommen der Arbeitgeber.“

Die Geschichten darüber, was manche Familien im Distanzunterricht erlebt haben, kennen wohl alle Potsdamer Familien. Brigitta Bungard berichtet von Erstklässlern, die via Telefon von entfernt lebenden Verwandten unterstützt werden mussten, weil die Eltern keine Chance hatten, sie selbst zu betreuen. Sandra Freund kennt den Fall von Kindern in der schulischen Notbetreuung, deren Eltern nun beklagen, dass dort über Wochen quasi keine Lehrinhalte vermittelt wurden. Und Annett Hagemann-Rentzsch erinnert sich an den Anruf einer verzweifelten Mutter, die wenig Entgegenkommen von ihrem Arbeitgeber erhält und Angst hat, ihren Arbeitsplatz zu verlieren.

„Es wird Zeit, dass wir wieder zur Normalität zurückkehren“, sagt die Elternvertreterin. Ihre Söhne hatten den Stundenplan bereits in der letzten Woche erhalten und können nun zumindest in den Hauptfächern wieder in der Schule lernen. Sicherheit sollen dabei auch Spucktests bringen, wie sie in den Kitas bereits im Einsatz sind. Eine gute Idee, findet Annett Hagemann-Rentzsch: „Wir müssen für die Kinder und für die Familien alle Möglichkeiten ausschöpfen, die wir haben.“

Von Saskia Kirf