Weckruf aus tiefer Vergangenheit

Das Rathaus soll bis Dezember prüfen, wie für das Ensemble des Jagdschlosses Stern Mittel des Bundes eingesetzt werden können. Das haben die Stadtverordneten nach dem Ende der Sommerpause auf SPD-Antrag beschlossen.

Das Jagdschloss Stern und das sanierungsbedürftige Kastellanhaus waren nach einer Reihe von Anfragen der Politiker Hans-Jürgen Scharfenberg (Linke) und Steeven Bretz ( CDU) in der Öffentlichkeit so präsent wie lange nicht.

Die Debatte um das Kastellanhaus fokussiert vor allem auf eine Reaktivierung des nach dem Mauerfall aufgegebenen Ausflugsrestaurants, die von vielen Potsdamern begrüßt würde. Doch es gibt auch Kritik.

Der Potsdamer Bauhistoriker Norbert Blumert, der im Brandenburgischen Landeshauptarchiv zur Geschichte des Jagdschloss-Ensembles geforscht hat, sieht Chancen für einen viel größeren Wurf.

Er konnte nicht nur nachweisen, dass das unter dem Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. errichtete Ensemble ursprünglich aus drei Repräsentativbauten bestand – dem Jagdschloss selbst sowie dem Kastellanhaus und einem separaten Wohnhaus für den König, die in symmetrischer Anordnung auf beiden Seiten des Schlosses errichtet worden waren.

Blumert fand in den Akten auch einen Schriftwechsel, nach dem die nahezu originalgetreue Rekonstruktion des 1767 abgerissenen Wohnhauses möglich wäre.

Das eine ist eine Bittschrift des Kastellans Signori vom 21. November 1766 an Friedrich II., der dem König vorschlug, das heruntergekommene und nicht mehr genutzte Wohnhaus des Vaters abzureißen und das Material zur Sanierung der anderen beiden Gebäude des Ensembles zu verwenden.

„Es liegt am Stern vom Jagdhause gegen über ein altes, Gebäude, worin Sr. Hochseel. Königl. Majestät zuweilen logiret, daß aber seit der Zeit unbewohnet, und gantz wüste ist...“, schrieb der Kastellan.

Einspruch kam vom Bau-Inspektor Schloenbach, der am 18. Dezember 1766 nicht nur darauf hinwies, dass dieses Gebäude „bis auf die Thüren und Fenster, Fußboden und Dach in noch gutem Umstande“ sei. Er begründete auch die Qualität des Ensembles, „da dieses Gebäude mit des Castellans Wohnung so von gleicher größe und Einrichtung ist, dem Jagdhauß zu einer angenehmen Perspektive gereichet“.

Schloenbach warnte, dass es „ewig Schade sein würde, wenn dieses Gebäude abgetragen“. Die Mahnung des Bau-Inspektors verhallte. Am 15. Dezember 1766 überließ Friedrich II. dem Kastellan das „alte verfallene Gebäude und daß derselbe die Materialien zu oberwehnten Behuef anwenden könne“.

Doch Schloenbach hinterließ neben dem Grundriss und der Fassadenzeichnung auch „detaillierte Angaben zu den Baumaterialien, zur Ausstattung, zum Bauzustand und damit zur Architektur“, die laut Blumert in Verbindung mit restauratorischen Untersuchungen am erhaltenen Kastellanhaus Grundlagen zur Rekonstruktion liefern könnten.

Der Wiederaufbau des ehemaligen Jagd-Pavillons böte „nicht nur die Möglichkeit einer baukünstlerischen Ergänzung und Aufwertung des Ensembles am Stern“, sagt Blumert. Das modern ausgestattete Innere des Neubaus böte Platz für die seit langem gewünschte Gastronomie am Platz.

Das denkmalgeschützte Kastellanhaus hingegen könne etwa als Museum für Jagdgeschichte und Forstwesen in Brandenburg-Preußen wieder einen Inhalt bekommen, „mit dem es auf das Engste verbunden war“.

