Der Weg zu den außerschulischen Lernorten des Schulzentrums am Stern und der Montessori-Oberschule bleibt vorerst weiter versperrt. Auf Anfrage der Linken Stadtverordneten Stefan Wollenberg und Sascha Krämer betätigt die Stadt Potsdam zwar, dass es „ein Anliegen“ sei, „den Wanderweg so schnell es geht wieder freizugeben“. Doch dafür müssten die Gefahrenquellen – in diesem Fall morsche Pappeln – beseitigt werden.

Prüfungen laufen

Das wiederum sei an das Bundesnaturschutzgesetz gebunden und damit nicht einfach so umzusetzen. Die Untere Naturschutzbehörde prüfe die „arten- und biotopschutzrechtlichen Belange“ und entscheide dann über die „ggf. nötige Minimierungs- und Kompensations – sowie Schutzmaßnahmen“. Ziel ist es laut Stadt, die Schnittarbeiten bis zum Ende der Fällperiode am 28. Februar 2021 erledigt zu haben.

Wie berichtet, hat das Grünflächenamt den Weg an der Nuthe wegen Astbruch überalteter Pappeln gesperrt und damit auch den Zugang der Schüler zu ihrem Lernort in der freien Natur versperrt. Eine Verlegung des Weges, ginge nur über Privatwege. „Selbst bei Zustimmung der Grundstückseigentümer stehen die notwendigen Haushaltsmittel dafür nicht zur Verfügung“, heißt es nun in den Antworten auf die Kleine Anfrage der Linken.

Politiker fordern Eile

Die Stadtverordneten Wollenberg und Krämer wollen sich damit nicht zufrieden geben. „Die Sicherung eines Zugangs zum außerschulischen Lernort muss im Rahmen der Gefahrenabwehr möglich sein“, schreiben sie. Es gehe eben nicht nur um einen Wanderweg, sondern um einen „wichtigen außerschulisches Lernort, worauf die Verwaltung gar nicht eingeht“. Dass eine Lösung fast ein Jahr dauern soll, ist für Krämer und Wollenberg „nicht hinnehmbar“.

Tatsächlich ist das Problem lange bekannt, bereits 2017 saßen beim „Pappelgipfel“ Vertreter von Land, Kreis und Kommunen an einem Tisch, um eine Lösung zu finden. Damals hatte das Land zugesagt, Pappeln im Zuge der Gefahrenabwehr fällen zu lassen – unabhängig auf wessen Terrain sie stehen. Doch passiert ist das nicht. Und auch der Streit, wer auf privaten Uferflächen zuständig ist, blieb ungelöst. Das Land das auf seinen eigenen Grundstücken Pappeln entfernen ließ, verweist auf die Grenzen der Zuständigkeit.

