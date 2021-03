Potsdam

Wie kann Potsdam mehr Normalität wagen? Darüber haben sich Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) und die Spitzen der lokalen Wirtschaft verständigt und am Dienstag einen Plan zur Öffnung von Einzelhandel und Gastronomie vorgelegt. In einem offenen Brief an Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) schlagen sie ein Modell für Potsdam vor, das mit Corona-Tests, verbindlicher Terminvergabe und Hygieneregeln einen Weg aus dem Dauerlockdown schaffen soll.

Doch was sagen die Potsdamer zu den Vorschlägen aus Politik und Wirtschaft? Nach den Plänen sollen Restaurantbesuche unter Auflagen wieder möglich sein. Denkbar ist demnach auch eine schrittweise Öffnung im Einzelhandel. Mit bedacht sind ebenso „körpernahe Dienstleistungen, aber auch Kultur- und Sporteinrichtungen. Die MAZ war auf Potsdams Straßen unterwegs und hat die Einwohner dazu befragt.

„Für mich wäre der Corona-Schnelltest zu aufwendig“

Isabelle Glück, 19 Jahre, aus Potsdam. Quelle: Julia Meier

„Ich finde es keine schlechte Idee“, sagt Isabelle Glück (19) aus Potsdam. „Für mich persönlich wäre der Corona-Schnelltest aber zu aufwendig. Und ich würde weiter freiwillig auf bestimmte Aktivitäten verzichten. Aber ich denke für Menschen, die von den Regelungen stark eingeschränkt werden und die gerne wieder mehr im öffentlichen Raum machen wollen, wäre es eine gute Lösung.“

„Das geht am Problem vorbei“

Gerd Neumann, 78 Jahre, aus Potsdam. Quelle: Julia Meier

Der 78 Jahre alte Gerd Neumann aus Potsdam kann mit den Öffnungsplänen der Stadt nicht besonders viel anfangen. Denn er ist überzeugt: „Das geht am Problem vorbei.“ Seiner Meinung nach liegt der Handlungsbedarf ganz woanders. „Die Stadt muss sich endlich darum kümmern, dass wir geimpft werden. Das ist die Hauptfrage. Und darum kümmert man sich nicht genug.“

„Eine gute Idee – vorausgesetzt die Kapazitäten sind da“

Marcus Miatke, 31 Jahre, aus Potsdam. Quelle: Julia Meier

Der 31 Jahre alte Marcus Miatke kann den Plänen der Stadt und den Spitzen der regionalen Wirtschaft durchaus etwas Gutes abgewinnen. „Ich finde das auf jeden Fall einen guten Plan“, sagt er. „Um uns schrittweise wieder an das soziale und öffentliche Leben heranzuführen, ist das eine gute Idee. Vorausgesetzt die Kapazitäten dafür sind da. Wenn es so weitergeht wie bisher mit den ersten Schnelltest-Anlaufstationen und wenn das noch ein bisschen besser anläuft, dann wäre das ein guter Plan.“

„Die Impfungen sind das Entscheidende“

Deniz Özdemir, 42, aus Potsdam. Quelle: Julia Meier

Deniz Özdemir denkt weniger an Öffnungen, wichtig sind auch für ihn die Impfungen. „Für mich ist das einzig Entscheidende zu impfen. Die Impfungen sind wichtig, alles andere ist nebensächlich.“

Von MAZonline