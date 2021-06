Potsdam/Berlin

Das Potsdamer Institut für Transformative Nachhaltigkeitsforschung (IASS) wird Teil des Deutschen Geoforschungszentrums und damit der Helmholtz-Gemeinschaft. Der Rechnungsprüfungsausschuss des Deutschen Bundestags hat dem Bundesforschungsministerium am Freitag empfohlen, das IASS „nun zügig, transparent sowie strukturiert unter Anbindung an das Deutsche Geoforschungszentrum (GFZ) in die institutionelle Förderung der Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren zu überführen“. Durch den Zusammenschluss soll die Finanzierung und der weitere Betrieb des Instituts gesichert werden.

Wissenschaftliche Unabhängigkeit ist wichtig

Um die wissenschaftliche Unabhängigkeit des IASS zu bewahren, empfahl der Rechnungsprüfungsausschuss dessen finanzielle Unabhängigkeit im Rahmen eines Teilwirtschaftsplans des GFZ zu sichern. Außerdem müsste in Abstimmung mit GFZ und Helmholtz-Gemeinschaft eine eigene Führungs- und Gremienstruktur für das IASS errichtet werden. Für künftige Anschubfinanzierungen solle das Forschungsministerium langfristige Perspektiven und entsprechende Vorkehrungen bedenken und in die Wege leiten. Der Ausschuss erwartet schon bis Ende des Monats eine Antwort vom Bundesministerium.

Mark Lawrence, der geschäftsführende wissenschaftliche Direktor des IASS ist erleichtert. „Mit diesem Beschluss erhält das IASS eine tragfähige Zukunftsperspektive, die den eigenständigen Charakter des Instituts bewahrt, wie es der Wissenschaftsrat empfohlen hat“, sagt er. Die Festsetzung als dauerhaftes Institut in der Helmholtz-Gemeinschaft bringe dem IASS die notwendige Planungssicherheit, „um mit seinem besonderen Ansatz zur Transformation hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft beizutragen“, so Lawrence.

Kombination der Ansätze ist nützlich

Auch der kommissarische Leiter des GFZ, Niels Hovius, freut sich. Die Zusammenführung der beiden Institute werde die Leistungsfähigkeit der Helmholtz-Zentren im Forschungsbereich Erde und Umwelt immens stärken. Die Kombination des Ansatzes des IASS mit der Helmholtz-Forschung zu Klimawandel oder zur nachhaltigen Energiegewinnung „kann einen großen Nutzen für Deutschland und darüber hinaus haben“, so Hovius.

Brandenburgs Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD) meint, die Evaluation des Wissenschaftsrats habe gezeigt, dass das IASS sehr gut aufgestellt sei und eine aussichtsreiche Perspektiven habe. Der Wissenschaftsrat hatte dem IASS erst im April bescheinigt, dass es im wachsenden Feld der Nachhaltigkeitsforschung ein bundesweit einzigartiges Profil habe. „Deswegen wollen wir das Institut gemeinsam mit dem Bund dauerhaft absichern“, so Schüle. Schüle lobt besonders, dass das IASS trotzdem eigenständig bleiben und mit einem hohen Maß an Unabhängigkeit arbeiten können wird.

Von Rüdiger Braun