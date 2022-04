Nanu, was macht denn die Tram da in Babelsberg? So mancher wird sich zum Anfang der Woche verwundert die Augen gerieben haben, denn die Straßenbahnen fahren auf den seit 30 Jahren stillgelegten Gleisen in die Daimlerstraße. Der Grund sind Bauarbeiten – und die haben noch viel massivere Auswirkungen.