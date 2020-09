Ketzin/Havel

Schon am späten Freitagvormittag ging es los. Auto an Auto stand in der Warteschlange an der Ketziner Fähre „Charlotte“. Sowohl auf der Ketziner als auch auf der Schmergower Havelseite. Das bedeutete Stress für Fährmann Ralf Schulz. Maximal sechs Pkw passen auf die „Charlotte“, wenn größere Autos darunter sind, natürlich weniger. Dazu noch ein paar Radfahrer.

„Normalerweise befördern wir pro Tag in den zwei Schichten so etwa 50 bis 60 Autos in der Hauptsaison. Im Moment sind es mindestens doppelt so viele“, sagte der 63-Jährige. Und das hat einen Grund: Die Baustelle auf der A 10 bei Phöben/Leest. Viele Autofahrer fahren vor dem dortigen Stau ab und landen dann per Navi auf der L 86 an der Ketziner Havelfähre.

Wartezeit bis zu 90 Minuten

Aber auch dort gibt es in Spitzenzeiten wie Freitagnachmittag und am Wochenende Wartezeiten. „Am vergangenen Freitag reichte der Rückstau über die Werdersche Straße bis fast nach Ketzin rein“, so Bürgermeister Bernd Lück. Bis zu 90 Minuten habe es gedauert, bis ein Autofahrer auf der Fähre war. Denn es drängeln sich die Radfahrer vor und blockieren so noch den einen oder anderen Pkw-Platz auf „Charlotte“. Das bestätigte Fährmann Ralf Schulz.

Seit 2015 ist er einer von drei Fährleuten in Ketzin/ Havel. Immer wieder mal ist „Charlotte“ im Dauerbetrieb. Das heißt für den Fährmann: Autos einweisen, Schranke runter, Überfahrt in vier Minuten, anlegen, Schranke auf. „Ich sage immer zu den Gästen: Sie haben vier Minuten Urlaub am Wasser“, scherzte Schulz. Oder es handele sich um eine Minikreuzfahrt, bei der leider die Küche geschlossen sei.

Beim Fährmann muss bezahlt werden

Doch auch wenn Ralf Schulz dank seiner Fährmann-Erfahrung so schnell nichts aus der Ruhe bringt, nervt die Doppelbelastung: fahren und kassieren. Zwar weisen Schilder an allen vier Enden der Fähre die Mitreisenden darauf hin, dass die sich zum Fährmann begeben und dort bezahlen müssen, aber „manche sehen eben den Wald vor lauter Bäumen nicht und bleiben einfach im Fahrzeug sitzen“, so Schulz. Es bleibt den Fährmännern nichts übrig, sie müssen dann von der Kommandobrücke runter und das Geld einsammeln.

Das wiederum kostet Zeit, die jetzt eigentlich nicht da ist. „Wenn ich die Schlange der wartenden Fahrzeuge sehe, will ich natürlich auch schnell abfahren“, sagte Schulz. Stadtverordneter Thomas Witkowski, der nahezu täglich die Fähre benutzen muss, um zur Arbeit zu kommen, hat den Vorschlag: „Es müsste eine zusätzliche Kraft mit einem Bauchladen her, die kassiert.“

40 Tonner dürfen nicht auf dei Fähre

Der jetzige Andrang an der Fähre spült zusätzliche Einnahmen in die klamme Ketziner Stadtkasse. Aber große Gewinne lassen sich davon nicht erzielen, denn die Stadt musste gerade erst die defekte Antriebswelle der Fähre ersetzen lassen. Eine Sonderanfertigung war nötig.

Solange an der A 10 zwischen Phöben/Leest und Potsdam Nord an den Brücken gebaut wird, und das soll insgesamt zwei Jahre dauern, wird auf der Fähre an der L 86 mehr Verkehr herrschen. Wichtig ist den Fährmännern zu sagen, dass Lkws über 28 Tonnen Gewicht die Fähre nicht benutzen dürfen. „Wenn ein Lkw mit will, haben wir das Recht die Ladepapiere einzusehen, um zu wissen, wie schwer das Fahrzeug ist“, erklärte Ralf Schulz. Für 40-Tonner heißt es dann umdrehen und einen Umweg fahren.

Von Jens Wegener