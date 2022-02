Am Schlaatz

Die Polizei wurde am Montagnachmittag über eine Bedrohungslage in einem Mehrfamilienhaus am Schlaatz informiert. Dort sollte ein Mann mehrere Personen, die berechtigt eine Wohnung betreten wollten, mit einem Gegenstand bedroht haben. Sie zogen sich anschließend zurück. Dann kamen neben Polizeibeamten der Polizeiinspektion Potsdam auch speziell geschulte Beamte der Verhandlungsgruppe und Spezialeinsatzkräfte der Bereitschaftspolizei zum Einsatz.

Der Beschuldigte konnte angetroffen und mit Handfesseln fixiert werden. Der Mann hatte eine leichte Verletzung, die jedoch nicht ärztlich behandelt werden musste. Er war augenscheinlich betrunken, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,53 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde er in Gewahrsam genommen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

Von MAZonline