Potsdam

Die Brandenburger Landesregierung hat die systematische Suche nach Bomben und andere Weltkriegsmunition vorübergehend gestoppt. Das „planmäßige Sondieren, Freilegen und Bergen von Kampfmitteln“ sei in bewohnten Gebieten, wo mit der Evakuierung einer größeren Zahl von Menschen zu rechnen sei, untersagt. So heißt es in der aktuellen Corona-Eindämmungsverordnung, die am 1. Dezember in Kraft getreten ist.

Damit soll verhindert werden, dass im Fall einer Entschärfung Tausende Menschen ihre Wohnungen und Häuser verlassen müssen und sich so das Corona-Virus weiter verbreitet. Auch in der Nähe von kritischen Infrastrukturen, Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen ist die Kampfmittelsuche vorerst verboten.

Städte hatten Verbot gefordert

Auch im ersten Lockdown im Frühjahr war die Sondierung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst (KMBD) eingestellt worden, um unfreiwillige Massenansammlungen durch die Räumung ganzer Wohnviertel zu vermeiden. Im Teil-Lockdown im November war der KMBD allerdings weiter im Einsatz, denn die systematische Absuche nach Weltkriegshinterlassenschaften war da noch erlaubt. Das hatte unter anderem zu Kritik durch die Landeshauptstadt Potsdam geführt. Die Landesregierung hatte darauf hin angekündigt, ein Suchverbot zu prüfen.

In Potsdam war im Sommer eine 500-Kilogramm-Bombe in der Havel entdeckt worden, woraufhin 13.500 Menschen ihre Wohnungen verlassen mussten. Ein solches Szenario wollte die Stadtverwaltung in der kalten Jahreszeit unter dem Eindruck hoher Infektionszahlen unbedingt verhindern.

In Oranienburg war Mitte November noch eine 500-Kilo-Bombe entdeckt und entschärft worden. 5500 Menschen waren von der Evakuierung betroffen. Menschen mit Krankheitssymptomen durften die eingerichteten Gemeinschaftsunterkünfte allerdings nicht betreten.

Von Torsten Gellner