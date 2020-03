Corona: Frauen müssen in Potsdam weiterhin allein gebären

Potsdam

Die Potsdamer Kliniken halten an der Regelung fest, vorerst keine Begleitpersonen von Schwangeren zur Geburt im Kreißsaal zuzulassen. Darüber haben die Stadtverwaltung und die beiden Krankenhäuser, das städtische Klinikum ernst von Bergmann und das katholische St. Josefs-Krankenhaus am Montagnachmittag informiert. Die landesweit geltenden, von der Brandenburger Landesregierung am Sonntag verabschiedeten Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus hatten einen solchen Schritt nicht als notwendig erachtet. Allerdings dürfen die Partner der Mütter nach der Geburt kurz zu Besuch kommen.

„Die Frau muss zur Geburt kommen“

„Ich möchte betonen, wie schwer uns diese Maßnahmen – nicht nur als Geburtshelfer, sondern auch als Eltern selbst – fallen. Aber um weiterhin für alle Frauen eine individuelle und sichere Geburt mit der unersetzlichen Unterstützung einer Hebamme oder eines Geburtsmediziners gewährleisten zu können, müssen diese weiterhin arbeitsfähig bleiben. Daher gilt: Lieber eine Geburt ohne Partner als eine Geburt ohne Hebamme und Arzt,“ sagt Dorothea Fischer, Chefärztin der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Klinikum.

Auch im St. Josefs-Krankenhaus sei diese Maßnahme lange diskutiert und sorgfältig abgewogen worden, heißt es in der Mitteilung. Hebammen, Ärztinnen und Ärzte setzten auch weiterhin alles daran, werdende Mütter liebevoll durch die Geburt zu begleiten. „Wir müssen jedoch beachten, dass Hebammen und Geburtsmediziner in sehr engem körperlichem Kontakt mit den gebärenden Frauen stehen und sind somit auch einer Tröpfchenübertragung ausgesetzt,“ sagt Gesine Dörr, Ärztliche Direktorin und Chefärztin am St. Josefs, „diesen Infektionsweg können wir nicht unterbinden – die Frau muss zur Geburt kommen. Der Vater als zweiter potenzieller Überträger ist jedoch ein vermeidbares Risiko. Hier trägt jeder einzelne auch eine gesellschaftliche Verantwortung – vor allem für die nach ihnen entbindenden Frauen.“

Vor der Geburt in der Corona-Krise: Catharina Schulze (30) und Kevin Grewe (28) aus Potsdam. Sie bedauern, wenn Väter im Kreißsaal nicht dabei sein dürfen. Quelle: privat

Für Catharina Schulze aus Potsdam ist das ein Schock. Die 30-Jährige erwartet das zweite Kind. Seit Freitagabend weiß Catharina Schulze, dass sie die Geburt ohne ihren Partner Kevin Grewe durchstehen muss. „Ich rief im Kreißsaal an und erfuhr es in dem Telefonat. Die Hebamme am Telefon teilte mir mit, dass kein Besuch und kein Begleiter dabei sein darf“, sagt sie. Sie habe weinen müssen. „Ich konnte kaum noch was sagen außer der Frage, ob es denn keine andere Möglichkeit gibt.“

Viel Verständnis schlägt der schwangeren Frau in ihrer Not nicht entgegen. „Die Hebamme am Telefon reagierte in dem Moment leider alles andere als menschlich oder emotional. Sie sagte nur es gibt derzeit schlimmeres“, sagt Catharina Schulze. Und betont: „Da gebe ich ihr auch recht. Natürlich ist es schlimm, was gerade passiert.“ Dennoch sei es für sie und viele andere Schwangeren gerade das schlimmste, zu wissen, allein in den Kreißsaal gehen zu müssen. „Die Hebammen können nicht das auffangen, was die Partner für die Frauen in dem Moment tun“, sagt Catharina Schulze.

Angst vor weiteren Komplikationen

Sie weiß, wovon sie spricht. Die Geburt des ersten Kindes war komplikationsreich. Doch damals war der Partner dabei, er war „für mich mein Anker“, sagt Schulze. Die Angst vor einer erneuten schweren Geburt ist groß, das Paar hat sich deshalb gemeinsam vorbereitet. „Er war bei dem Geburtsvorbereitungskurs und bei allen Untersuchungen dabei“, sagt sie. Für Kevin Grewe ist es das erste Kind. „Das ist ein Einschnitt in unser Familienleben. Niemand kann mir und meinem Partner diesen Moment wiedergeben, denn er ist einmalig“, sagt die werdende Mutter.

Sie frustriert besonders die Inkonsequenz: Potsdam steht mit dem Verbot bislang ziemlich allein da, nicht nur die brandenburgweite Regelung weicht von der Maßnahme ab. Für das Potsdamer Paar ist nicht nachvollziehbar, „wieso in Bayern oder Berlin erlaubt wird, dass Partner dabei sein dürfen aber hier nicht.“ Statt des kompletten Verbots hätten sich Schulze und Grewe einen Schutzanzug für den Vater gewünscht, auch ein Vorab-Corona-Test hätte sie nicht abgeschreckt. „Außerdem“, sagt Catharina Schulze, „leben die Männer ja mit den Schwangeren zusammen. Falls die Partner infiziert sind, sind es die Frauen höchstwahrscheinlich auch.“

Die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe ist auf der Seite der Potsdamerin und empfiehlt eine Handhabe, wie die beiden Kliniken sie beschlossen haben, nicht – die Weltgesundheitsorganisation ( WHO) befürwortet die Begleitung der Gebärenden ebenfalls ausdrücklich. Auch die Bundeselterninitiative Motherhood, die sich dem Schutz von Mutter und Kind verschrieben hat, hatte eine Abkehr von der neuen Potsdamer Kreißsaal-Politik gefordert. Die Linken-Stadtverordneten Sascha Krämer und Tina Lange schreiben in einer gemeinsamen Erklärung, auch in Zeiten der Corona-Krise müsse „mit Vernunft und Blick auf die Folgen agiert werden. Keine Frau sollte während der Geburt allein sein müssen, durch das Krankenhauspersonal kann jedoch niemals eine Eins-zu-eins-Betreuung sichergestellt werden.“ Die Stadtverordneten – beide sind auch Eltern – fürchten zusätzliche Geburtskomplikationen durch den ausgelösten Stress und damit eine unnötige Gefährdungen von Mutter und Kind.

Schubert begrüßt Regelung

Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert begrüßt die Regelung. „Auch in dieser emotional besonderen Situation für die werdenden Eltern geht die Sicherheit und Gesundheit sowohl der Hebammen als auch der werdenden Mütter und Neugeborenen vor. Mir ist bewusst wie schwierig diese Entscheidung ist. Wichtig war, das noch einmal klargestellt wird, dass der Besuch der Mutter-Kind-Station mit Regeln erlaubt ist“, so Schubert.

Die Kliniken argumentieren, die ohnehin schon knappe Schutzausrüstung würde für Medizin und Pflege benötigt. „Somit können wir dieses knappe Gut nicht den werdenden Vätern zur Verfügung stellen, da hier keine medizinische Notwendigkeit der Begleitung besteht.“ Eine mit dem Coronavirus infizierte Hebamme oder ein infizierter Geburtsmediziner bedeutet ein hohes Risiko, die Infektion in hohem Maße weiterzutragen: Sie arbeiten direkt an den gebärenden Frauen, sie können nicht unter Vollschutzausrüstung arbeiten, sie betreuen teilweise mehrere Frauen gleichzeitig und sie müssen im Notfall sehr schnell reagieren. „Wir sehen es als unsere Aufgabe, unsere Mitarbeiter und insbesondere auch Frauen mit Frühgeburten sowie gefährdete Schwangere mit schweren Vorerkrankungen weitestgehend vor dem Coronavirus zu schützen“, so Chefärztin Dorothea Fischer.

Seit dem vergangenen Freitag hatte das städtische Klinikum Ernst von Bergmann ein umfassendes Besuchs- und Begleitverbot für Mutter-Kind-Station und Kreißsaal ausgesprochen. „Um das Infektionsrisiko für Patientinnen, Neugeborene und Mitarbeitende gering zu halten, gilt im Kreißsaal und der Mutter-Kind-Station ein Besuchs- und Begleitverbot. Das bedeutet leider, dass werdende Väter ihre schwangeren Frauen weder vor, während noch nach der Geburt begleiten oder besuchen dürfen. Dies gilt für alle Geburten“, so Klinik-Sprecherin Damaris Hunsmann. Das katholische St. Josefs-Krankenhaus hatte nachgezogen – wohl auch, um einem Ansturm der Gebärenden zuvorzukommen.

