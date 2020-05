Wegen Corona: immer mehr Potsdamer Paare verschieben ihre Hochzeiten

Potsdam

Eine Hochzeit ohne Party, dazu Fotos mit Mund-Nasen-Masken: So hatten sich die meisten Potsdamer Paare ihren großen Tag wohl nicht vorgestellt. Viele wollen deswegen bis zum nächsten Jahr mit ihrem Ja-Wort warten. In Potsdam seien bereits ein Viertel aller geplanten Eheschließungen auf das Ende des Jahres oder 2021 verschoben worden, erklärte der Stadtsprecher Markus Klier auf MAZ-Anfrage.

Und das, obwohl das Land die Bedingungen für die Zeremonien am Dienstag gelockert hat: Die Standesämter dürfen nun selbst entscheiden, wie viele Gäste an den Eheschließungen teilnehmen. In Potsdam sind das seit dem 7. Mai neben dem Brautpaar zehn Gäste sowie ein gewerblicher Fotograf. Bis auf das Brautpaar und Kleinkinder müssen alle Mundschutz tragen.

Ab wann auch wieder an den anderen Außenstellen des Standesamtes geheiratet werden kann, werde derzeit noch geklärt, sagte der Stadtsprecher. Wer unbedingt in diesem Jahr den Bund der Ehe eingehen will, kann ab August auf einen neuen Termin am Ende des Jahres hoffen. Paare, die ihre Hochzeit auf den nächsten Sommer verschieben wollen, können ab Oktober Terminwünsche reservieren.

Gottesdienst-Regeln gelten auch für Trauungen

Wer trotz Corona-Pandemie kirchlich heiraten will, muss darauf nicht verzichten – sich aber auf dieselben Hygieneregeln wie im Gottesdienst einstellen, erklärt Angelika Zädow, die Superintendentin des evangelischen Kirchenkreises Potsdam. Konkret bedeute das: Abstand halten, Hände desinfizieren, Mund-Nasen-Schutz tragen. „Eine Trauung ist nichts anderes als ein Gottesdienst aus besonderem Anlass“, sagt sie. Dasselbe gelte auch für Taufen und Trauerfeiern.

Bei der Superintendentin stehe demnächst eine Trauung an, zu der nur 15 Gäste eingeladen seien. „Das halte ich zum Beispiel für völlig unproblematisch“, sagt Zädow. Wie in allen anderen Gottesdiensten sei Gesang bei der Hochzeit tabu. Dafür gebe es andere Lösungen, die genauso schön sein können: Das besagte Brautpaar habe sich statt Singen auf gemeinsames Summen geeinigt.

Angelika Zädow ist die Superintendentin des evangelischen Kirchenkreises Potsdam. Quelle: Bernd Gartenschläger

Beliebte Hochzeitslocations rechnen mit Verlusten

So gut sich die Corona-Hygieneregeln in Standesämtern und Kirchen umsetzen lassen, so schwierig gestaltet sich das Ganze auf Hochzeitsfeiern, wo der Schnaps fließt und bis tief in die Nacht getanzt wird.

Damit es gar nicht erst soweit kommt, hat Martin-Max-Zühlke, Chef der Villa Feodora, vorsorglich alle Hochzeitspaare auf nächstes Jahr vertröstet. Mit ihrem Eventgarten ist die Villa ein beliebter Veranstaltungsort für Brautpaare.

Wegen der Corona-Pandemie müssen nun alle bis einschließlich Juli gebuchten Hochzeitsfeiern warten. Als Brautpaar riskiere man, „einen super Virenumschlagplatz zu organisieren“, so Zühlke. „Das will ja keiner und wir auch nicht.“

„Ein verlorenes Jahr“

Sich nach der standesamtlichen Trauung noch ein Jahr mit der Party zu gedulden, könne vielleicht sogar entspannt sein: „Zum Einjährigen gibt es dann eine super Feier ohne administrativen Stress“, sagt Martin-Max Zühlke.

Auch die Söhnel Werft am Griebnitzsee ist ein beliebter Ort für Hochzeiten. „Uns wird reihenweise abgesagt, weil die Leute total verunsichert sind“, sagt der Geschäftsführer der Eventlocation. „Das ist ein verlorenes Jahr, in dem man gucken muss, wo man bleibt.“ Das Bootshaus, den Biergarten und die Flöße halte er vorsorglich gut in Schuss, erzählt Weber: „Es soll ja schön aussehen, wenn es irgendwann mal wieder losgeht.“

Von Hannah Rüdiger