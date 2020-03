Verkehrsbetrieb stellt Kontrollen ein

Potsdam

Der Verkehrsbetrieb ViP hat die Fahrscheinkontrollen der GSE Protect bis auf weiteres eingestellt. Das teilte Stadtwerkesprecher Stefan Klotz auf MAZ-Anfrage mit, mahnte aber zugleich, dass die Fahrgäste bei der Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel einen gültigen Fahrausweis vorweisen müssen. Die Aussetzung der Kontrollen wurden vor dem Hintergrund der seit Montag geltenden Kontaktverbotsregeln angeordnet.

Das Unternehmen versicherte am Mittwoch, man stelle den Öffentlichen Personennahverkehr in Potsdam auch unter den aktuellen Corona-Bedingungen sicher und plane keine weitere Verringerung des Angebots gegenüber dem Ferienfahrplan.

„Das Verhalten unserer Fahrgäste ist fast ausnahmslos der Situation angepasst“, erklärte Klotz: „Sie achten im Rahmen der Möglichkeiten auf Abstand.“ Auch die „Abschirmung“ des Fahrpersonals treffe bei den Kunden auf hohe Akzeptanz. Mitfahrende Fahrer der ViP dürfen auf ihrem Arbeitsweg unter Einhaltung der Abstandsregelung im abgeschirmten Bereich Platz nehmen.

Das Unternehmen bat die Fahrgäste erneut, bei der Nutzung von Bus, Bahn und Fähre Rücksicht aufeinander zu nehmen und den Sicherheitsabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Hierzu informiere man auf den Anzeigen an den Haltestellen, über Twitter, per Ansage in den Fahrzeugen sowie über die Monitore in Bus und Bahn.

Von Rainer Schüler