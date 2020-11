Nauener Vorstadt

Wegen eines bestätigten Corona-Falls ist am Freitag die gesamte 11. Jahrgangsstufe des Helmholtz-Gymnasiums Potsdam in Quarantäne geschickt worden. Das hat Schulleiterin Grit Steeinbuch am Nachmittag gegenüber der Märkischen Allgemeinen Zeitung bestätigt.

Die Maßnahme sei vom Gesundheitsamt der Stadt angewiesen worden und „vorsorglich“, sagte Steinbuch. Wegen der eingehaltenen Maskenpflicht gehe die Schule davon aus, dass es außer der positiv getesteten Schülerin keinen weiteren Corona-Fall an der Schule gibt.

Weil es in der Jahrgangsstufe 11 keine festen Klassenverbände mehr gibt, sondern ein Kurssystem, ist der Quarantäneumfang deutlich größer. Es geht Steinbuch zufolge um rund 100 Schüler. Die Schüler würden aber online weiter beschult, sagte sie: „Wir sind da sehr gut aufgestellt.“

