Potsdam

Die Stadtverordneten treffen sich am heutigen Mittwoch zum ersten Mal in diesem Jahr – unter besonderen Umständen: Aufgrund der angespannten Corona-Lage in Potsdam war für die Potsdamer Stadtverordneten eine 2G-Plus-Regel ins Spiel gebracht worden. Dies wurde jedoch wenige Stunden vor der Sitzung zurückgenommen. Doch die angespannte Corona-Lage beeinflusst die Sitzung auch anderweit: So wurde die Tagesordnung bereits im Vorfeld stark gestutzt. Die verbliebenen Punkte auf der Agenda sind jedoch allesamt von großer Bedeutung.

Unter anderem soll heute über die Zukunft des Kreativhauses Rechenzentrum und die gesamte Plantage mit dem Turm der Garnisonkirche entschieden werden. Zudem steht die Verdichtung der Bebauungspläne für Krampnitz und die Nedlitz-Insel zur Debatte und das Werkstattverfahren für den „Tower of Babelsberg“.

Die Stadtverordnetenversammlung im Liveticker hier ab 15 Uhr

Insgesamt stehen am 26. Januar 2022 in der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung nur noch wenige Anfragen an, darunter zur überfälligen Erneuerung der Terrassenanlage am Birnenweg (Uwe Adler/SPD), zum Bau eines Güterbahnanschlusses für das Industriegebiet Potsdam-Süd in Drewitz (Jens Dörschel/Grüne) und zum Umsetzungsstand der Bürgerbegehren zum Klinikum (Stefan Wollenberg/Linke).

Große Diskussionen gab es wie oben erwähnt im Vorfeld über die geplante 2G-Plus-Regel bei der ersten Potsdamer Stadtverordnetenversammlung im Jahr 2022. Die Kommunalaufsicht des Innenministeriums hatte auf MAZ-Anfrage am Dienstagabend erklärt, dass die Eindämmungsverordnung des Landes eine 3G-Regelung vorgibt – demnach ein aktueller, negativer Schnelltest reichen würde. „Davon abweichende strengere Regelungen können von den jeweiligen Parlamenten theoretisch getroffen werden, müssen aber immer verhältnismäßig sein“, so die Kommunalaufsicht weiter. Kritik gab es zudem von allen in der Potsdamer Stadtversammlung vertretenden Fraktionen. Am Mittwochvormittag wurde bekannt, dass es keine 2G-Plus-Regel So sollen sich die Stadtverordneten zwar testen lassen und müssen auch FFP2-Masken in der MBS-Arena tragen - doch der Impfstatus spielt keine Rolle.

Von MAZonline