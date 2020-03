Thalia-Kino vergibt nur jeden zweiten Platz

Babelsberg

Im Kinosaal rückt man jetzt auseinander: Das „ Thalia“ in Babelsberg hat angekündigt, nur noch jeden zweiten Platz zu vergeben, um Abstand zwischen den Zuschauern zu bekommen.

„Wir alle sind momentan wegen des Corona-Virus besorgt. Dennoch haben wir uns nach reiflicher Überlegung entschlossen, den Spielbetrieb bis auf Weiteres aufrecht zu erhalten“, schreibt das Lichtspieltheater an seine Kunden: „Kino war vor allem in Krisenzeiten immer eine Ort der Flucht vor Sorgen und Not. Und diesen geschützten Raum wollen wir im Rahmen der Möglichkeiten bewahren.“„

Regelmäßige Desinfektionen

Den Mitarbeiter stehen nach Auskunft der Geschäftsführung Desinfektionsmittel und berührungsfreie Handwaschbecken zur Verfügung. Alle Türklinken, Geländer-Handläufe und andere Kontaktflächen würden regelmäßig abgewischt, heißt es zur Sicherheit des Personals.

Um die Anzahl der Besucher pro Vorstellung in einem „verantwortbaren Bereich“ zu halten, werden ab sofort die verfügbare Platzzahl in allen unseren Sälen reduziert. In unseren großen Sälen können maximal 100 Zuschauer aufgenommen werden. Auch in den Sälen 3 und 4 reduzieren wir die maximale Kapazität auf 45 Zuschauer; das ist eine Halbierung der Zuschauerzahl.

Keine freie Platzwahl mehr

Da sich das im Reservierungs- und Vorverkaufssystem technisch noch nicht umsetzen lässt, entfällt ab sofort die Platzwahl. Das gilt auch für bereits gebuchte Tickets. Von den Kunden wünscht sich das Kino, dass sie die Tickets möglichst online erwerben, sodass die Karten kontaktlos gescannt werden können. Wer Tickets an den Kinokassen erwerben will, möge mit der EC-Karte bezahlen.

Von Rainer Schüler