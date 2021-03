Weibliche Flüchtlinge wollen Änderung in Potsdams Politik

Potsdam

Am 8. März – anlässlich des Internationalen Frauentages – haben geflüchtete Menschen, mehrheitlich Frauen, in Potsdam einen offenen Brief an Oberbürgermeister geschrieben und eine Kundgebung gemacht. Sie stammen zum Verein Refugees Emancipation, der sich für die Rechte von Geflüchteten stark macht. „Wohl wissend, dass die Verwaltung in der Vergangenheit die Probleme der Geflüchteten nicht ernst nimmt“, wie die Frauen schreiben, bestanden sie darauf, Oberbürgermeister Mike Schubert zu treffen. Schubert hatte das Schreiben nach Aussagen der Frauen zwar erhalten, delegierte das Treffen aber an die Sozialbeigeordnete Brigitte Meier. Am 19. März gingen vier geflüchtete Frauen zu dem Treffen und präsentierten drei wichtige Themen, die gelöst werden sollten:

Amtsleiter sollte zurücktreten

Sie forderten den Rücktritt des Ausländerbehördenchefs und einen Paradigmenwechsel in der Ausländerbehörde. Sie forderten, das alle Maßnahmen umgesetzt werden, die das Bündnis „Potsdam bekennt Farbe“ erarbeitet hat. Man sei im Austausch mit zivilgesellschaftlichen Organisationen wie dem Migrantenbeirat und wisse, dass nicht nur sie die Potsdamer Ausländerbehörde als Problembehörde sehen, so die Frauen.

Mütter von deutschen Kindern sollten Staatsbürgerschaft bekommen

Weiter forderten sie ein Ende der Blockade gegen die Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen für die Frauen, deren Kinder die deutsche Staatsangehörigkeit haben. Seit Jahren belasse die Ausländerbehörde Potsdam viele Frauen in Unsicherheit, so ihre Klage: „Diese Praxis ist zynisch für eine Stadt, die sich Sicherer Hafen nennt!“

Keine schnellen Lösungen in Sicht

Die Frauen wurden von der Sozialbeigeordneten darüber informiert, dass von der Stadtverwaltung momentan untersucht wird, inwieweit Spielräume für positive Entscheidungen im Sinne von geflüchteten Menschen möglich sind. Die Ergebnisse sollen bis Ende des Jahres vorliegen. „Viel zu spät! Am Ende waren wir enttäuscht“, sagen die Frauen und kündigen an, ihren Protest in den kommenden Wochen fortzusetzen.

Von MAZonline