Babelsberg

Mehr Licht für Babelsberg im Advent wünscht sich die Aktionsgemeinschaft Babelsberg und ruft unter diesem Motto zu einer Crowd-Funding-Aktion auf. Fast 15 Jahre lang haben Leuchtsterne in der Adventszeit im Babelsberger Zentrum entlang von Karl-Liebknecht- und Rudolf-Breitscheidstraße für eine vorweihnachtliche Atmosphäre gesorgt. Ihr Licht war nicht üppig, eher dem verträumten Stil des Böhmischen Weihnachtsmarktes angepasst.

„Das war damals eine große Investition, bei der uns der Sanierungsträger Stadtkontor – unser stärkster und treuster Partner – unterstützt hat“, erinnert sich Burkhard Baese, stellvertretender Vereinsvorsitzender.

Früher hingen in der Babelsberger Karl-Liebknecht-Straße die leuchtenden Sterne. Quelle: Christel Köster

Immer zu Weihnachten habe man die Sterneninstallation auf- und danach wieder abmontiert. 2019 war Schluss damit. Die Verantwortlichen des Bereiches Stadtbeleuchtung der Stadtwerke konnten die Montage der Sterne an den Laternenmasten nicht länger genehmigen. Die Masten auf diesem Teil der Karl-Liebknecht-Straße seien – anders als die ab Lutherstraße – in Richtung Stadion nicht verstärkt und statisch nicht wirklich geeignet für eine solche Installation, erklärt Stadtwerkesprecher Göran Böhm.

Laternenmasten mit Korrosionsschäden

Warum damals bei der Sanierung so gebaut wurde, ließe sich trotz aller Bemühungen nicht nachvollziehen. Die Stadtwerke waren damals noch nicht Eigentümer dieser Laternenmasten. All die Jahre wäre man darüber mit dem Verein im Gespräch gewesen. Inzwischen gäbe es auch Korrosionsschäden an den Masten. Die Stadtwerke als Eigentümer der Laternen könnten die Verantwortung nicht mehr übernehmen.

Baese bestätigt die zahlreichen Gespräche und macht den Stadtwerken keine Vorwürfe. Dass das Aus plötzlich und unerwartet kam, kann auch er nicht behaupten.

Notvariante; Händler hängen 14 Lichterketten auf

2019 mussten die Babelsberger mit einer Notvariante leben. Die Vereinsmitglieder – Einzelhändler, Gewerbetreibende und Unternehmen – hängten 14 Lichterketten auf zwischen den Gehwegen und Geschäften. „Das macht nicht so viel her“, ist Baese betrübt. In diesem Jahr kommen noch einmal vier Ketten hinzu. Doch an den alten Glanz kommt man damit noch nicht heran.

Weihnachtlich beleuchtete Garnstraße in Babelsberg 1996. Quelle: MAZ/Bernd Gartenschläger

Damit es 2021 wieder heller wird in Babelsberg und vor allem ein geschlossenes Bild entsteht, hat der Verein ein neues Konzept entwickelt und mit den Stadtwerken einen Verbündeten dafür gefunden. „Partner sind die Stadtwerke und wir schon länger“, erläutert Baese. Und durch die vielen Gespräche um die Sterne kannten die Verantwortlichen das Problem der Babelsberger.

Sie machten den Babelsbergern das Angebot, eine Crowd-Funding-Aktion zu unterstützen, um die notwendigen 22.000 Euro für die neue Beleuchtung zu beschaffen. Unter www.potsdam-crowd.de/babelsberg stellt das Unternehmen eine Plattform bereit. Vom 20. November bis zum 9. Dezember soll das Geld dort eingesammelt werden.

10.000 Flyer werden an die Babelsberger verschickt

Ebenfalls ab 20. November machen 100 Plakate auf die Aktion aufmerksam. 70 Briefe hat der Verein an Unternehmen geschrieben. 10.000 Flyer werden an Babelsberger Haushalte verteilt. Auch eine Facebookseite mit dem Namen Stadtteil Babelsberg wird es geben. Dort werden unter anderem kleine Filme über die Böhmische Kristallfee und den Weihnachtsmann Locci gezeigt. Sie sind ein kleiner Ersatz für den Böhmischen Weihnachtsmarkt, der dieses Jahr nicht stattfinden kann.

Das sei ein großer Aufwand bekennt Baese. Auch finanziell. Aber er ist voller Hoffnung, dass die Aktion gelingt und das Geld für ein helleres Babelsberg 2021 zusammenkommt. Die Stadtwerke würden das sehr professionell machen. Und nicht nur das: Sie werden auch zu jeder eingehenden Spende eine Summe hinzugeben.

Spenden müssen übrigens keine Sorgen haben. Kommt die anvisierte Summe nicht zusammen, erhält jeder sein Geld zurück. Wird mehr eingesammelt, wollen die Babelsberger ihr Projekt erweitern. Die Vereinsmitglieder wollen am Starttag zu den ersten Spendern gehören, um dem eigenen Projekt einen guten Start zu sichern.

Von Elvira Minack