Potsdam

Für Andreas Ehrl ist es selbstverständlich: Der BMW-Autohauschef hatte nicht nur die Idee, Obdachlose mit einem weihnachtlichen Festessen zu versorgen. Er ist auch selbst vor Ort zu Heiligabend am Potsdamer Lerchensteig und verteilt etwa 240 Portionen an die hier lebenden Obdachlosen und geflüchteten Menschen.

Gastronomen bereiten Spenden-Essen zu

Mit dabei im und neben dem Foodtruck die beiden Gastronomen Katharina Rosenberg, die einen veganen Stollen zubereitet hat, und René Dost, aus dessen Küche Gänsebraten, Klöße und Rotkohl kommen.

Stollen aus dem Café Rosenberg. Quelle: Varvara Smirnova

Zur Hand geht dem Trio Awo-Vorstand André Sabarowski. „Wir freuen uns sehr, dass Andreas Ehrl auf diese Art und Weise ein Festessen für unsere Klienten spendiert“, berichtet sie, „das ist eine gute Idee, denn unsere ‚Von Herzen Tour‘, die er sonst unterstützt, musste in diesem Jahr coronabedingt leider ausfallen.“

Weihnachtsessen. Quelle: Varvara Smirnova

Für Ehrl war klar, dass sein Engagement für Obdachlose nicht an Corona scheitern darf. Und so entstand die Idee, mit dem Essen zum Obdachlosenheim zu fahren. In Rosenberg und Dost fand er Verbündete.

Für die Wohnungslosen wie Uwe Eck ist das eine schöne Sache. „Ich esse für mein Leben gern Gänsebraten“, erzählt er. Man könne hier im Heim zwar auch selber kochen, doch so ein Braten sei nicht drin.

Anstehen mit Corona-Abstand vor dem Redo-Foodtruck. Quelle: Varvara Smirnova

Auch die etwa 50 Bewohner im Familienhaus in der Turmstraße konnten sich über das Festessen und den veganen Stollen freuen.

Von Elvira Minack