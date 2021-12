Potsdam

Eine Impfung – für den neun Jahre alten Linus aus Potsdam war das „ein richtig cooles Weihnachtsgeschenk“. Dass er ausgerechnet an Heiligabend in der Babelsberger Metropolishalle geimpft wurde, war Zufall. „Aber ich wäre jederzeit hergekommen“, sagt Linus. Wehgetan habe die Spritze nicht. „Ich bin der erste in meiner Klasse, der geimpft wurde, aber es gibt viele, die das auch machen wollen“, sagt der Schüler. Den als Weihnachtsmann verkleideten DRK-Mitarbeiter im Impfzentrum hat er gesehen, Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) auch.

Impftermine an Heiligabend gut gebucht

Denn das Stadtoberhaupt hat den Morgen des 24. Dezember dazu genutzt, Danke zu sagen. Bei der Feuerwehr, den Rettungsdiensten, in den Krankenhäusern und den Impfzentren hat er vorbeigeschaut, Christstollen übergeben und sich bei denen bedankt, die in der Pandemie besonders für andere da sind. So wie Marie Trepke vom Deutschen Roten Kreuz, die die beiden kommunalen Impfzentren leitet. „Wir haben an Heiligabend noch einmal gut zu tun, auch wenn es etwas ruhiger ist, als an anderen Tagen“, sagt sie. 500 Termine in der Metropolishalle, darunter 93 Impfungen für Kinder und gut 300 weitere Impfungen in der Schinkelhalle, davon 35 für Kinder seien gebucht worden. Bei den Erwachsenen würde die überwiegende Mehrheit bereits die Boosterimpfung erhalten, sagt Marie Trepke.

„Wir haben alles etwas weihnachtlich dekoriert, in beiden Hallen ist auch der Weihnachtsmann unterwegs“, sagt Marie Trepke. Sie selbst sei sehr dankbar, dass zur Wiedereröffnung der Impfzentren sehr viele Mitarbeitende aus der ersten Phase zurückgekommen seien. „Die 70 Ärzte sind fast alle wieder an Bord, auch die Helfer sind zum großen Teil wiedergekommen. Der Arbeiter-Samariter-Bund, die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft und natürlich die Bundeswehr sind auch wieder vor Ort, wir arbeiten alle sehr gut zusammen.“

Klinikum und Verwaltung arbeiten durch

Zwei Soldaten der Bundeswehr, die derzeit in Potsdam helfen, sind Maik Hufnagel und Dominic Moltrer. „Es macht Spaß, hier zu arbeiten“, sagt Moltrer, der den Trupp in der Metropolishalle führt. Eigentlich ist die Einheit in Höxter stationiert. „Wir bleiben bis zum 30. Dezember in Potsdam, natürlich werden wir auch zusammen Weihnachten feiern“, sagt Dominic Moltrer. In der Schinkelhalle sagt Maik Hufnagel: „Die Stimmung ist gut, es gehört zu unserem Beruf, Weihnachten nicht immer zu hause bei der Familie zu sein.“ Das Dorint-Hotel, in dem die Truppe untergebracht ist, habe aber allen Soldaten angeboten, ihre Angehörigen dazuzuholen – kostenlos.

Für die Belegschaft des Klinikums „Ernst von Bergmann“ gehört Arbeit an den Feiertagen dazu, schließlich brauchen kranke Menschen immer Hilfe. „Man merkt aber auf allen Stationen, dass eine gewisse Besinnlichkeit herrscht“, sagt Bergmann-Geschäftsführer Tim Steckel. „Die pandemische Lage sorgt natürlich auch im zweiten Jahr für eine besondere Anspannung, aber die Kolleginnen und Kollegen sind routiniert und können damit umgehen.“

Auch in der Stadtverwaltung muss gearbeitet werden. „Wir haben die Angebote etwas heruntergefahren, aber natürlich wird das Gesundheitsamt über Weihnachten nicht geschlossen“, sagt Oberbürgermeister Mike Schubert. Der Krisenstab tage zudem wie üblich am Montag, „in erster Linie digital, aber wir haben alle Alarmketten aktiviert, um uns im Notfall sofort zusammenziehen zu können.“ Doch nun sei erst einmal Heiligabend – eben die Zeit, um Danke zu sagen. „Es bleibt eine besondere Zeit“, so Schubert.

Von Saskia Kirf