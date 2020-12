Potsdam

Dieses Corona-Jahr war für niemanden einfach, doch einige Menschen hatten es wohl schwerer als andere. Daher hat sich der Potsdamer Unternehmer Daniel Schwarzensteiner eine Aktion ausgedacht, um Obdachlose in der kalten Jahreszeit zu helfen. Wie der Inhaber der Mobilfunkfirma Blackphone der MAZ bestätigt, sammelt er unter dem Titel „Ein Schuhkarton –viel Freude!“ Weihnachtspakete für Obdachlose.

Geschenkboxen mit Hygieneartikeln und Lebensmitteln

„Das ist eine Gruppe, die sowieso ausgegrenzt wird und durch Corona wurde das noch mehr“, erklärt der Besitzer des Mobilfunkunternehmens Blackphone zu seiner Motivation. „Es gab schon ähnliche Aktionen in anderen Städten, aber in Potsdam habe ich noch nie eine gesehen, also dachte ich mir, dass es Zeit wird.“

Potsdamer packen Hygieneartikel und Wintersachen in die Weihnachtspakete. Quelle: Daniel Schwarzensteiner

Er teilte auf Facebook einen Aufruf: In dem Beitrag fordert er die Potsdamer auf, Geschenkboxen mit Hygieneartikeln, Wintersachen und haltbare Lebensmittel zu packen. Die Aktion wurde prompt angenommen: „Ich habe schon mehr als 40 Schuhkartons bekommen“, erzählt Schwarzensteiner.

Eigentlich hat sein Unternehmen nichts mit sozialem Engagement zu tun: Blackphone vertreibt Handy- und Stromverträge. Wie Schwarzensteiner erzählt, sei es ihm dennoch wichtig, sich in die soziale Richtung zu engagieren. „Als Unternehmen muss man Gesellschaftsverantwortung tragen.“

Freunde und Freiwillige verteilen Pakete

Die eingesammelten Pakete werden von dem „ Blackphone“-Inhaber, Freunden und freiwilligen Helfern an die Obdachlosen verteilt: „Mir ist wichtig, dass man die Reaktionen der Menschen sieht. Ich will nicht nur Schuhkartons übergeben, sondern auch Gespräche führen und Erfahrungen machen.“ Vielleicht könne man auch Beziehungen entwickeln und Kontakt halten.

Falls doch nicht alle Kartons einen Abnehmer finden, werde der Rest in einem Heim für Wohnungslose abgegeben, so Schwarzensteiner. Die Hilfsaktion geht noch bis zum 11. Dezember: Potsdamer können die Boxen an das Büro von Blackphone (Am Bürohochhaus, 2-4, 14478 Potsdam) senden oder nach Absprache abgeben.

Von Alisha Mendgen