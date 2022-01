Schlaatz

Am Freitag vor einer Woche hat Anthony Mahler (5) sein erstes Fahrrad bekommen - dank der MAZ-Leseraktion „Sterntaler“. Bezahlt hat es der Potsdamer Fahrradtrainer Alexander Wietschel, so dass die Spende der Leser nun an Anthonys Vater Heiko Bangel (31) geht; die Mutter Janina Mahler (24) bekam ein gebrauchtes Rad geschenkt von einer Leserin.

„Seit dem Kauf zappelt Anthy und zählt die Tage bis zur Übungsstunde“, erzählt die Mutter, die dem Söhnchen am Vorabend noch schnell eine dünne Mütze genäht hat, die unter den knallorangenen Helm vom Verein „Mopshond“ passt, den Wietschel leitet.

An diesem Samstag steht Anthony nun vor dem Haus in Vollmontur und schiebt das neue Rad zum Sportplatz an der Nuthe; schon das ist schwer, denn die Pedale auf der linken Seite stört. Am roten Tartanplatz hinter der Weidenhof-Grundschule wartet Wietschel schon auf seinen Schützling, der bislang nur Bobbycar, Dreirad und Laufrad kennt. Und nun soll er auf ein Übungsbike steigen, das monstermäßig aussieht mit seinen überdicken Reifen, ein so genanntes Fat Bike. „Das ist ruhiger und stabiler zu fahren für Anfänger“, sagt Wietschel: „Wenn Du damit fährst, kannst Du auch Dein eigenes Fahrrad ausprobieren.“

Tipps für Fahrradfahranfänger Was sollte man als Anfänger beachten? Das neue Rad sollte groß genug sein, lieber etwas größer. „Sicherheit vermittelt immer der gebückte Sitz“, sagt Wietschel: „Aber beim Radfahren soll man aufrecht sitzen und die Knie durchdrücken. Wir laufen ja auch nicht gebückt.“ Wietschels Vereinsmotto steht auf seinem Shirt: Dousi, Dousi – das ist arabisch und heißt „Drücken, Drücken!“ Aufsteigen mit angezogenen Bremsen! Loslassen im Moment das Losfahrens. Die Pedale muss nach oben, in die man zuerst tritt. Wenn es kippelig wird, die Füße auf den Pedalen lassen! Nicht abspreizen; dann könnte man Bodenberührung haben und schleudern. Bei Gefahrgefühl immer bremsen statt auszuweichen versuchen. In voller Fahrt kippen kann lebensgefährlich sein. Kippen im Stand ist halb so schlimm. Nie auf einen Gegenstand schauen, vor dem man Angst hat oder dem man ausweichen möchte! „Viele fahren auf den Lichtmast oder das Verkehrsschild zu wie gebannt; dann rammen sie den meist“, sagt Wietschel: „Drumherum lenken!“ Ein Gepäckträger am Rad erleichtert dem Helfer das unauffällige Festhalten des Schülers von hinten. Eine 3-Gang-Schaltung ist am Anfang optimal. „Viele Kinder wollen möglichst viele Gänge. 70 Prozent verstehen aber gar nicht, wie man die nutzt. Dann passieren Fehler.“ Umfallen auf weichem Boden oder im Sand ist lehrreich. Im Straßenverkehr immer daran denken, dass man den Autos als Radler unterlegen ist! Nachgeben, statt sein Recht durchsetzen! Defensiv fahren!

Gesagt getan: Nach einer Kurzeinweisung zum Aufsteigen – Bremsen ziehen und rechte Pedale zum Antreten nach oben – sitzt der Bursche schon im Sattel und will los. Wietschel hält ihn fest am Lenker, schaukelt ihn wie ein Schiff, um ihm Gefühl für’s Rad zu geben.

Schaukeln wie ein Schiff – Anthony Mahler (5) vom Schlaatz in Potsdam lernt mit Alexander Wietschel auf einem Fat Bike das Fahrradfahren. Quelle: Rainer Schüler

Dann tritt er zur Seite und Anthony in die Pedale. Leichtes Schaukeln, Kurve links, kurve rechts; Wietschel lässt unbemerkt das Fat Bike los. Beim Halt nach etwa 15 Metern muss der Lehrer helfen; der Junge springt förmlich vom Rad und jubelt: „Ich kann Fahrrad fahren!“

Umstieg auf’s eigene Rad

Dann steigt er um auf sein eigenes Rad, nachdem Wietschel noch schnell den Sattel zwei Zentimeter niedriger gestellt hat. Mit diesem 24er Rad hat der Lehrer es dann leichter: Er kann es am Gepäckträger festhalten. „Es ist wichtig für den Helfer, dass er aus dem Blickfeld des Fahrers herauskommt“, sagt er: „Und er kann unbemerkt loslassen.“ Das tut er nach ein paar Metern auch, und Anthony merkt nichts davon, schafft eine Kurve und kippt dann um. „Das muss man mal machen“, empfiehlt Wietschel, „am besten auf so weichem Boden.“ Er lobt „Anthy“: „Wenn Du so weitermachst, fahren wir gleich auf die Nutheschnellstraße!“

Anthony Mahler (5) vom Schlaatz in Potsdam lernt Fahrradradfahren. Quelle: Bernd Gartenschläger

Anthony möchte wieder auf das Fat Bike wechseln: „Kann ich mir das borgen?“ „Wenn Frühling ist, kannst Du das ein, zwei Wochen haben“, verspricht der Trainer: „Du bist ja jetzt Clubmitglied. Aber jetzt üben wir mal erst mit Deinem Rad.“

Potsdamer Junge jetzt im Verein

Papa Heiko zeigt dem MAZ-Reporter die Crew-Mitgliedskarte des Vereins, der seinen Namen aus der südafrikanischen Sprache Africaans hat. Wietschel (52) ist Mops-Fan und hat auch einen Mops: Kete von Westcoast ist jetzt elf, und Westcoast heißt sie, „weil Potsdam an der Westküste Berlins liegt.“

Anthony Mahler (5) vom Schlaatz in Potsdam ist jetzt Mitglied im „Mopshond“-Club. Quelle: Rainer Schüler

Wie man die drei Gänge der Nabenschaltung bedient und welchen man wann nimmt, will der Schüler wissen. „Eins ist, wenn Du los fährst; der ist für die Brandenburger Straße“, witzelt Wietschel: „Zwei ist hier für den Schlaatz und drei für die Schnellstraße.“ „Bald fahren wir zum Stern-Center mit dem Fahrrad“, sagt die Mutter, während sie ungläubig die Fahrstunde ihres Kleinen mit dem filmt: „Der ist eigentlich ’n kleiner Schisser.“

Trainer: „Einfach nicht nachdenken!“

„Man darf einfach nicht über das Fahren nachdenken und überlegen, was man gerade machen müsste. Das muss automatisch gehen, dann wird es sicher im Verkehr“, erklärt Wietschel der Familie und immer wieder auch all den Erwachsenen, die sich bislang nicht Rad zu fahren trauten und das nun lernen bei ihm im Verein, darunter zahlreiche Flüchtlingsfrauen.

Nach einer Dreiviertelstunde will Anthony schon einen Berg hinauf fahren, doch der Schlaatz bietet hier nur ein Hügelchen. Im Sand eines Ballspielplatzes macht der Kleine eine Pause: „Autowäsche!“ Dann will er nach Hause. Die Mutter verspricht ihm zum Geburtstag im März einen Fahrradkorb für den Schulranzen. Und Wietschel verspricht später dem MAZ-Reporter: „Wenn Anthony diesem Rad entwachsen ist in zwei, drei Jahren, bekommt er von uns ein größeres.“

Der Kommunikationsberater und Fahrradtrainer Alexander Wietschel Quelle: Bernd Gartenschläger

Nächsten Samstag trifft man sich zur zweiten Stunde, denn trotz des Achtungserfolges aus der Runde 1 ist Anthony noch lang’ nicht sicher. „Der bekommt von uns so viele Fahrstunden wie er braucht“, sagt Wietschel zu. Und in einem Workshop wird er lernen, das eigene Rad zu reparieren. „Das“, so Wietschel, „ist enorm wichtig zur Steigerung der Selbstkompetenz.“ Und wenn etwas kaputt geht, repariert man das gern im Verein. „So 3000 bis 4000 Euro Kosten ersparen wir unseren Mitgliedern jedes Jahr“, schätzt Wietschel.

Papa Heiko fährt mit Familie noch am Samstagnachmittag zur Räderei am Kanal, wo sie das Kinderrad gekauft und sich schon zwei Modelle für ihn ausgeguckt haben. Sie entscheiden sich sofort für eins, das Wietschel empfohlen hat. Übernächste Woche werden sie das kaufen, vom Geld der MAZ-Leser. Dann können die drei in Familie umweltfreundlich ihre Wege machen in der Stadt, sogar zum Shoppen im Stern-Center.

Von Rainer Schüler