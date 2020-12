Nuthetal

Festliche Tafeln sind zu Weihnachten üblich. Doch nicht nur hier kommt die Familie zum Speisen zusammen. Zusammenhänge der Generationen gibt es gerade bei der Ernährung viele.

Einige haben wohl als Kind schon einmal von ihren Eltern das mehr oder minder hilflose Sprichwort zu hören bekommen: „Gegessen wird, was auf den Tisch kommt!“ Wahrscheinlich hatten Mutter oder Vater dies in ihren Kinderjahren auch von ihren Vorfahren vernehmen müssen, wenn sie ihren Brei oder was auch immer nicht mochten. Da liegt der Gedanke nahe, Ernährungsmuster werden vielfach von Generation zu Generation weitergetragen. Also, die jungen Enkel der Familie kriegen das von ihren Eltern serviert, was die wiederum von den Großeltern vorgesetzt bekamen. Verkannt wird dabei aber gelegentlich, dass sich in einer neu gegründeten Familie die Traditionen der jeweiligen Herkünfte mindestens zweier Partner bestenfalls mischen. Will sagen, da sitzen acht Großelternteile sowie vier Mütter und Väter bei den Enkeln mit am Tisch.

Wie diese Konventionen beeinflusst und damit Ernährungsweisen geändert werden können, um Risiken für Krankheiten kleiner zu machen, hat sich ein Projekt des Deutschen Instituts für Ernährungsforschung (Dife) in Nuthetal ( Potsdam-Mittelmark) zum Ziel gesetzt. Miteingebunden bei diesem Vorhaben zu soziologischen und psychologischen Essensfragen ist auch die Universität Potsdam, die Berliner Charité und das Forschungszentrum Jülich. „Wir möchten herausfinden, wodurch das Ernährungsverhalten in der selbst gegründeten Familie bestimmt wird und dabei die Ernährungsfaktoren berücksichtigen, die durch die Herkunftsfamilie geprägt worden sind“, sagt die Leiterin der Studie im Rahmen des Kompetenzclusters Ernährungsforschung Berlin-Potsdam „Nutriact“, Manuela Bergmann, vom Dife.

Bereits 1000 Teilnehmer befragt

Seit dem Start vor rund drei Jahren wurden rund 1000 Teilnehmer vielfach aus der Region jeweils im Dreiergespann zu ihren Ernährungsgewohnheiten mit webbasierten Fragebögen befragt, teils untersucht sowie psychologisch und körperlich getestet. Gefragt ist jeweils ein Paar bestehender Familien und ein Geschwister des einen oder anderen Lebenspartners. Im Fokus steht, wie Verhaltensnormen der Ernährung geändert werden können, um die Wahrscheinlichkeit vor allem in reiferen Jahren auftretender Krankheiten wie Diabetes, Herzinfarkt, Schlaganfall oder Krebs zu senken.

Auch in nicht mehr ganz so jungen Jahren „ist da in Hinblick auf die künftige Gesundheit noch viel drin“, wie Bergmann sagt. Ein wichtiger Punkt sei etwa eine Ernährung reich an „guten“ Fetten, Eiweiß – bestenfalls in pflanzlicher Form – und Ballaststoffen.

„Im Fokus haben wir quasi die Generation der heutigen Großeltern“, erklärt Bergmann. Befragt werden 50- bis 70-Jährige – Menschen im etwas „fortgeschrittenen Alter, um herauszufinden, wie sie eine gesunde Ernährungsweise in ihrer Partnerschaft langfristig umsetzen können“, so Bergmann.

Vielleicht können die Großeltern aber auch die Nahrungsgewohnheiten ihrer Enkel im Generationen-Transport ein Stück weit für eine gesündere Lebensweise beeinflussen, so eine Hoffnung der beteiligten Epidemiologen. Großeltern und Enkel stehen sich heute oft viel näher als früher und gelten teils als offener füreinander als es jeweils gegenüber der Eltern-Generation der Fall ist. So geht etwa umgekehrt auf reifere Semester eine viele größere Faszination jugendlicher Bewegungen wie „ Fridays for future“ aus als für die Altersklasse, die noch ganz fixiert auf Alltagsanforderungen ist. So kann sich vielleicht der Trend zu mehr pflanzlicher Nahrung über diese Verbindung generationsübergreifend leichter durchsetzen.

Partnerschaften ändern Speisetraditionen

Viele Menschen kennen Ernährungsempfehlungen grundsätzlich und sind auch überzeugt von deren Richtigkeit. Nicht zuletzt wenn Wünsche und Vorstellungen des Lebenspartners oder anderer Familienmitglieder hinzukommen, wird es aber manchmal schwer eigenen Grundsätzen treu zu bleiben. Die Studie will nun klären, inwiefern die Nahrungsauswahl, wie sie in der Herkunftsfamilie erlernt wurde, sich im Laufe des Lebens in einer Partnerschaft verändert.

Ein Augenmerk der beteiligten Soziologen ist, wer in einer Partnerschaft entscheidet, was gegessen wird und wie sich diese Strukturen im Laufe der Zeit ändern. Dabei haben sie bereits mit Hilfe von Interviews herausgearbeitet, dass man Modelle der Paarernährung wie „konform“ (die Partner passen sich in ihrem Geschmack aneinander an), „individuell“ (jeder bleibt bei seinen Vorlieben, gemeinsame Mahlzeiten sind nicht die Regel) und „kooperativ“ (beide Partner gestalten die Ernährung) unterscheiden kann. Auch hier schimmern natürlich wieder die verschiedenen Generationen durch, also die Einflüsse der Eltern und natürlich wiederum deren Prägung durch ihre Vorfahren. „Backrezepte der Oma sind da ja der Klassiker“, weiß Bergmann. Ergebnisse der Studie stehen wohl erst 2022 an. Bis dahin hoffen die Forscher noch auf zahlreiche weitere beantwortete Fragebogen, Interviews und Tests vor Ort.

