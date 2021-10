Potsdam

Im vergangenen Jahr fielen die Weihnachtsmärkte in Potsdam wegen der Pandemie aus, in diesem Jahr können sie vermutlich wieder stattfinden. Womöglich gar ohne Corona-Beschränkungen. Die Organisatoren sind auf alles vorbereitet.

Der Böhmische Weihnachtsmarkt und der Lichterglanz

So hofft etwa Eberhard Heieck die Märkte ohne 2G oder 3G-Regel öffnen zu können. Er ist Geschäftsführer der Firma Coex, welche die Potsdamer Weihnachtsmärkte Lichterglanz und den Böhmischen Weihnachtsmarkt in Babelsberg organisiert. „Ich glaube und hoffe, dass es keine Beschränkungen geben wird“, sagt er. Noch sei etwas Zeit, eine endgültige Entscheidung erwarte er vom Land innerhalb der nächsten drei Wochen. Vom 22. November bis zum 29. Dezember sollen die zwei Weihnachtsmärkte geöffnet sein.

Doch ist er optimistisch: „Über Weihnachten werden wir in Deutschland eine Impfquote von über 70 Prozent haben“, sagt er, „und 70 bis 75 Prozent der Bürger können nicht bestraft werden, weil sich einige nicht impfen lassen“, sagt Eberhard Heieck weiter. Zudem finden beide Weihnachtsmärkte unter freiem Himmel und auf öffentlichem Gelände statt, „ich kann ungeimpften nicht verbieten, frei herumzulaufen“, sagt er.

Um den Besuch der Weihnachtsmärkte dennoch sicher zu gestalten, sollen sie entzerrt werden, etwa mit weniger Ständen auf der Brandenburger Straße, „damit wir mehr Platz für die Gäste haben“, sagt er. Auf beiden Weihnachtsmärkten soll es in diesem Jahr jeweils 20 Stände weniger geben – insgesamt nun 110 auf dem Böhmischen und 150 beim Weihnachtsmarkt Lichterglanz.

Auch die Stadt ist optimistisch

Schätzungsweise 500.000 bis 600.000 Gäste seien vor der Pandemie im Jahr 2019 zu den zwei Weihnachtsmärkten gekommen, um dort zu schlendern, zu essen und sich in weihnachtliche Stimmung zu bringen. Eine ähnliche Zahl soll auch dieses Jahr erreicht werden: „Ich glaube, die Menschen freuen sich auf die Weihnachtsmärkte“, sagt Eberhard Heieck.

In diesem Jahr wird es wohl wieder möglich sein, etwa Glühwein auf einem Weihnachtsmarkt zu trinken. Quelle: Bernd Gartenschläger

Auch die Stadt ist zuversichtlich, dass die Weihnachtsmärkte in Potsdam stattfinden können. „Aktuell spricht in der Umgangsverordnung des Landes nichts dagegen, wenn die entsprechenden Auflagen wie Hygienekonzepte und einer Maximalzahl von gleichzeitig anwesenden Personen eingehalten werden“, sagt ein Sprecher der Stadt. Ob es besondere Regeln des Landes für Spzeialmärkte geben wird, darunter zählen etwa Weihnachtsmärkte, sei gegenwärtig noch unklar.

Maskenfrei auf dem Weihnachtsmarkt des Alexandrowka Museums

Dass etwa auf die Masken verzichtet werden kann, hofft man im Museum Alexandrowka, dort soll am ersten Adentswochenende der Adventsgarten stattfinden. „Geplant ist ein kleiner gemütlicher Markt mit regionalen und qualitativen Handwerk, was die Stände anbieten“, sagt Nadine Felgenhauer, vom Museum. Sie hoffe, dass der Adventsgarten mit russischer Musik ohne eine Maskenpflicht und eine 3G-Regel stattfindet.

Auch der polnische Weihnachtsmarkt soll dieses Jahr vom dritten Dezember bis zum fünften Dezember in Potsdam wieder stattfinden. „Wir rechnen mit rund 10 000 Besuchern über den gesamten Zeitraum und planen aktuell mit 50 Ständen“, sagt Annika Beyer, von der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte, welche den Markt veranstaltet. Zudem werde es ein deutsch-polnisches Kulturprogramm mit Auftritten von etwa zwölf Chor-, Theater-Zirkus- und Musikgruppen geben.

Im vergangenen Jahr musste der kulturelle Weihnachtsmarkt ausfallen, in diesem Jahr soll das nicht wieder passieren. „Wir haben verschiedene Konzepte in der Schublade, um möglichst flexibel auf die dann geltenden Bestimmungen reagieren zu können“, sagt Annika Beyer. Die Umsetzung einer 3G-Regel sei jederzeit anwendbar.

Weihnachtsmärkte im Schloss Belvedere und im Krongut Bornstedt

Auch auf dem Weihnachtsmarkt im Schloss Belvedere verzichten die Veranstalter bisher auf Corona-Beschränkungen. „Wenn wir weniger als 500 Teilnehmer haben, sind weder 2G noch 3G nötig“, sagt Maire Nielsen, Sprecherin des Fördervereins Pfingstberg, welcher den Markt veranstaltet. Da es ein kleiner Markt mit etwa 18 Ständen sein wird, erwarte sie maximal 400 Gäste, die sich auf dem Weihnachtsmarkt gleichzeitig aufhalten. Jedoch werde es eine Kontaktnachverfolgung per Luca-App oder Zettel geben.

Schön geschmückt war der Weihnachtsmarkt im Schloss Belvedere vor zwei Jahren. Quelle: Leo Seidel

Am 27. November beginnt auch der Weihnachtsmarkt im Krongut Bornstedt. Mindestens zehn Stände soll es geben, an denen vorrangig selbst produziertes verkauft werden soll, etwa der weiße und rote Glühwein. Zwischen 2000 und 3000 Gäste erwartet Betriebsleiter Marco Krawczyk an den Wochenenden.

Um auf der sicheren Seite zu sein, soll es im Außenbereich eine 2G und im Innenbereich eine 3G-Regel geben. Auch eine Kontaktnachverfolgung ist geplant. „Die Leute sind hungrig und freuen sich auf die Weihnachtsmärkte. Aber wir dürfen die Wochen danach nicht außer Acht lassen“, sagt Marco Krawczyk. Eintritt soll der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr nicht kosten.

Von Steve Reutter