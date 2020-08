Innenstadt

Die Corona-Pandemie macht auch vor Brandenburgs größtem Weihnachtsmarkt „Blauer Lichterglanz“ nicht Halt, der traditionell nach dem Totensonntag in der Potsdamer Fußgängerzone starten soll – oder nicht startet? Denn nicht nur die weltweite Krankheitswelle könnte Glühweinschunkeln und Karusselfahren in der City verhindern. Seit Jahren gibt es viel Kritik am Markt: Er ist nicht barrierefrei, Händler verlieren Umsätze, der Müllberg ist enorm und die Anwohner sind genervt.

Eine Idee lautet, den Markt räumlich zu verlegen, weg von der Brandenburger Straße, hin zum Alten Markt. Doch es gibt auch Händler, die den Markt gut finden. Marcus Gude, der mit seiner Partnerin Geerte Kretschmann das Feinkostgeschäft Gudes in der Gutenbergstraße betreibt, gehört dazu.

Anzeige

Sie wollen die Videokolumne von Marcus Gude immer als Erste anschauen? Dann abonnieren Sie unseren kostenlosen Potsdam-Newsletter – dort veröffentlichen wir seine Kommentare exklusiv vorab.

Von Saskia Kirf