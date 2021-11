Innenstadt

Die Chancen stehen schlecht, dass die komplette Brandenburger Straße wieder im „Blauen Lichterglanz“ des Weihnachtsmarktes strahlen kann. Ohne eine Entscheidung ist am Freitag eine Beratung der Stadtverwaltung mit dem Weihnachtsmarktveranstalter Coex in Potsdam beendet worden. Denn obwohl die Auflagen des Landes für einen Markt auf der innerstädtischen Bummelmeile nicht erfüllbar scheinen, weil Ein- und Auslasskontrollen über die gesamte Länge der Straße nicht machbar sind, sucht man aber offenbar nach Auswegen.

Einzelne Stände statt Budenzauber auf der Brandenburger?

Die Händlergemeinschaft AG Innenstadt sieht durchaus die Möglichkeit, an Straßenkreuzungen einige Stände aufzubauen, ohne dass dies als Markt gelten würde. Das dürfte also ein Thema für die Verhandlungen des Verwaltungsstabes der Stadt mit dem Land am kommenden Montag sein.

Vieles In der Brandenburger Straße deutet schon auf Weihnachten hin. Quelle: Rainer Schüler

Coex-Chef Eberhard Heieck war extra aus Cottbus nach Potsdam gekommen für die Beratung mit der Stadtverwaltung. Er rechnet nach eigenen Worten kaum noch damit, einen Markt für die ganze Straße durchzubekommen. Sein Plan B ist es, den Luisen- und den Bassinplatz als so genannte „Kopf-Märkte“ weihnachtlich zu bespielen, denn die sind durch Umzäunung abzugrenzen.

Heieck würde so viele Stände wie möglich von der Brandenburger in die beiden Märkte an den Enden der Straße verlagern. Um Platz zu gewinnen, wird auf die Kunsteisbahn am Luisenplatz verzichtet, und wer mehrere Glühwein oder Gastronomiebuden auf der Brandenburger betreiben wollte, muss auf mindestens eine verzichten, wenn er an die Enden der Straße zieht.

Händler der City sind sich uneins

Dass die Besuchermassen ausbleiben und die Schaufenster der Läden frei bleiben, freut die eine Hälfte der Händlerschaft, die andere nicht. „Läden wie wir, die auch Stände auf dem Markt in der Brandenburger hatten, sind unglücklich“, sagt Dietmar Teickner vom Lakritzkontor in der Jägerstraße, der sowohl in der angestammten Händlergemeinschaft AG Innenstadt sitzt als auch in der neuen Organisation „Ici“.

Teickner schätzt die Zustimmung der Geschäftsleute zur Marktabsage auf etwa 50 Prozent. „Wir sollten es als Chance sehen, probieren zu können, ob es mit den Märkten auf den beiden Plätzen funktioniert“, sagte Teickner am Freitag der MAZ: „Besser so einen Markt als gar keiner.“ Er selbst möchte auch die Brandenburger als Weihnachtsmarkt behalten und regt an, wenigstens auf den Kreuzungen Buden aufzustellen: „Die Leute sollen ja ins Flanieren kommen.“

Weil es letztes Jahr keinen Weihnachtsmarkt gab, war der Glühweinabsatz des Lakritzkontors so schwach, dass jetzt 1000 Liter Bio-Glühwein aus Schweden weggekippt werden mussten, auf Felder verrieselt: „Das tat richtig weh“, sagte Teickner und witzelt trotzdem: „Aber wenn Sie nächstes Jahr heimische Erdbeeren kaufen, schmecken die vielleicht ein bisschen nach Alkohol.“

Potsdamer Händler bestehen auf Markt in der City

Als Chef der AG Innenstadt besteht Götz Friederich darauf, dass der Markt auf der Brandenburger Straße bleibt: „Das Weihnachtsgeschäft ist für viele Händler das wichtigste des Jahres; davon zehrt mancher Monate lang. 600.000 Kunden auf dem Weihnachtsmarkt sind eben auch 600.000 potentielle Kunden für die Läden. Die kann ich nicht wegschicken.“

Die AG werde aber Anfang nächsten Jahres mit der Stadtverwaltung intensiv beraten, wie man den Markt neu in Szene setzen kann, damit er so unverwechselbar wird wie der Christkindlesmarkt in Nürnberg oder der Striezelmarkt von Dresden.

Straßenpflasterung der Brandenburger als Chance

Wenn die Brandenburger Straße ab dem kommendem Jahr abschnittsweise neu gepflastert wird und damit weniger Platz bietet für einen Weihnachtsmarkt, ist das in Friederichs Augen ein großes Problem, aber auch eine Chance zum Neustart: „Dann können wir eine andere Gestaltung des Marktes erstmal in kleinerem Maßstab versuchen.“

Die traditionellen Riesenkugeln hängen schon hoch über der Brandenburger Straße. Quelle: Rainer Schüler

Für dieses Jahr hofft Friederich, dass wenigstens an den Kreuzungen der Brandenburger Straße weihnachtliche Stimmung aufkommt. Es müsse möglich sein, dort Buden aufzustellen: „Die Menschen sollen sich aufgefangen fühlen in einem Mix aus Läden und Buden.“

Der AG-Chef weiß, dass es in seiner Gemeinschaft auch viele gibt, die die langen Budenzeilen und die Menschenmassen dazwischen als störend sehen für das eigene Ladengeschäft dahinter, „immerhin gibt es ja auch inhabergeführte Geschäfte mit individuellem Warenangebot“. Aber es gebe auch viele, die vom Weihnachtsmarkt profitieren.

„Man kann es nie allen recht machen“, sagte Friedrich: „Aber ich habe noch von keinem gehört, dass er den Weihnachtsmarkt weg haben will aus der Innenstadt. Wegplatzieren, etwa zum Lustgarten, kommt gar nicht in Frage. Wenn der Weihnachtsmarkt nicht mehr in der City ist, wäre das eine Katastrophe. Der Markt gehört zur Innenstadt. Und ich sage es nochmal, 600.000 Kunden ....“

Von Rainer Schüler