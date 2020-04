Potsdam

Ab dem 8. April gibt es in Potsdam Essen auf Rädern für Kinder von bedürftigen Familien. Die gemeinsame Aktion der Stadt Potsdam, der Tafel und der Arche kommt jenen Kindern zugute, die auf günstiges oder kostenloses Mittagessen angewiesen sind – und für die diese Mahlzeit wegen der aktuellen Schulschließungen ausfällt. Nach Angaben der Stadt betrifft das derzeit 2500 Kinder.

In Kooperation mit Essensanbietern und Fahrdiensten soll nun sichergestellt werden, dass die Kinder an Werktagen Zuhause ihr Mittagessen bekommen. Gleichzeitig versorgt der Lieferservice Bedürftige mit Lebensmitteln der Potsdamer Tafel.

„Ein warmes Mittagessen ist wichtig“

„Ein warmes Mittagessen ist wichtig für eine gesunde Entwicklung von Kindern“, sagt Noosha Aubel, Beigeordnete für Bildung, Jugend und Sport. „Das bleibt auch in Zeiten geschlossener Schulen aufgrund der Corona-Lage so.“

Wer das mobile Mittagessen in Anspruch nehmen möchte, wird darum gebeten, sich telefonisch unter 0331/289 1856 oder per E-Mail an mittagessen@rathaus.potsdam.de bei der Stadt Potsdam zu melden.

Von MAZonline