Jeder Schritt vor die Tür ein Schritt ins Ungewisse. „Wir wissen nicht, ob wir von einem Verkäufer bedient werden, ob uns ein Bus mitnimmt...“ sagt Ulrike Ehrlich. Sie wisse nicht einmal, ob es bei bösen Blicken der anderen Kunden bleibt. Bei bösen Worten der Mitfahrenden. Oder ob dieses Mal doch einer zulangt.

Ulrike Ehrlich und ihre Familie haben ein Problem: das verpflichtende Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes beim Einkaufen, in Bus und Bahn, in Museen und an anderen Orten mit Publikumsverkehr. „Wir verstehen gut, dass das für die meisten Menschen nur eine kleine Unannehmlichkeit ist“, sagt die Potsdamerin. „Und natürlich gibt es auch Leute, die stöhnen, man bekommt schlechter Luft, die Brille beschlägt... – Darum geht es uns aber nicht.“

Ulrike Ehrlich (53), ihr Ehemann (62) und der erwachsene Sohn können aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen – sie sind nicht nur durch die in der Eindämmungsverordnung verankerte Ausnahmeregelung davon befreit, sondern auch durch ein ärztliches Attest. „Wir sind keine rücksichtslosen Menschen, die ohne Maske gehen und damit andere gefährden“, betont Ulrike Ehrlich. „Wir gehen auch nicht aus Unvernunft oder aus irgendeiner merkwürdigen Überzeugung heraus ohne Maske. Wir müssen aufgrund unserer Behinderung darauf verzichten. Wir tun also nichts, was gegen gültige Gesetze verstößt.“

Seit fünf Monaten angespannt

Ulrike Ehrlich heißt nicht Ulrike Ehrlich. Wir haben den Namen, den genauen Wohnort und die Art ihrer Behinderung – also alles, was Rückschlüsse auf die echte Ulrike Ehrlich ermöglichen könnte, verfremdet, weil die Familie sich nicht noch mehr Anwürfen aussetzen möchte. „Wir leben seit fünf Monaten in einer dauerhaften Angespanntheit“, sagt Ulrike Ehrlich. „Wenn wir die Wohnung verlassen, haben wir immer den einen Gedanken: Wer will mir was? – Das lässt sich nicht abschalten.“

Ulrike Ehrlich und ihre Familie sind nicht allein. Eine Menge Menschen müssen – und dürfen – wegen einer Krankheit oder Behinderung den Mund-Nasen-Schutz weglassen: Gehörlose und Schwerhörige zum Beispiel, Sehbehinderte, Menschen mit kognitiven oder psychischen Problemen, Asthmatiker... „Wir kennen in unserem sozialen Umfeld mehrere Menschen, die keine Maske zu tragen brauchen, sich trotz Behinderung aber dennoch mit Maske quälen, nur um nicht angegriffen zu werden“, sagt Ulrike Ehrlich.

Auch der Beirat für Menschen mit Behinderung der Landeshauptstadt hat bereits die Erfahrung gemacht, dass Menschen mit Behinderung angesprochen, auch rüpelhaft angegangen werden, wenn sie keine Maske tragen. – Was die Corona-Umgangsverordnung berücksichtigt, berücksichtigt die Gesellschaft noch lange nicht.

Corona-Regeln in der Tasche

Weil Ulrike Ehrlich das täglich zu spüren bekommt, ist sie gewappnet. „Wir haben unseren Schwerbehindertenausweis und ein fachärztliches Attest immer dabei“, sagt sie – selbst die Corona-Verordnung steckt seit Monaten in ihrer Tasche. „Wir haben zumindest die Einbildung, das sei eine Hilfe“, sagt Ulrike Ehrlich. Allzu oft bleibt es bei der Illusion. Denn was der Familie bei nahezu jedem Gang vor die Haustür entgegenschlägt, sind Ablehnung, Aggression und hässlichste Anfeindungen – Diskriminierung. „Man behandelt uns wie Schwerverbrecher“, sagt Ulrike Ehrlich. „Wenn Blicke töten könnten, wären wir sicher schon tausend Mal gestorben. Wir haben aufgehört, wesentlich am Leben teilzunehmen, denn es ist kein Spaß, ständig beschimpft und bedroht zu werden.“

Nicht jeder kann – und muss – eine Maske tragen Der Beirat für Menschen mit Behinderung hat mehrfach Auskunft eingeholt und festgestellt, dass die meisten Menschen mit Behinderung eine Maske zum Schutz vor einer Covid-19-Erkrankung tragen: „Niemand will sich anstecken. Da wir nicht wissen, wie sich die Pandemie in Zukunft entwickeln wird, sind wir alle aufgefordert, uns an die AHA-Regeln zu halten. Da wo keine Maske getragen werden kann, soll der Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden, ob der Mensch behindert ist oder nicht, ist in dem Fall egal.“ Zu den Menschen, die keine Maske tragen können und von der Pflicht ausgenommen sind, gehören: Gehörlose: Sie können nur Visiere tragen, da sie sich über Gebärden und Gesten verständigen. Menschen mit Lungenkrankheiten und/oder mit Asthmaerkrankungen, ebenso Menschen mit speziellen Behinderungsformen wie spinaler Muskelatrophie. Einige Menschen benötigen aufgrund ihrer Behinderung nachts Atemgeräte und können deswegen tagsüber keine Maske tragen, weil sie sonst schlichtweg keine Luft mehr bekommen. Bei psychisch Erkrankten führt das Maskentragen mitunter zu Angstzuständen. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass zu diesen Menschen nicht nur Menschen mit Behinderung gehören, sondern auch Menschen ohne (anerkannte) Behinderung.“ nf

Die Familie hat sich zurückgezogen. „Wir gehen einzeln einkaufen zu Zeiten, wo wenige Leute unterwegs sind und am Samstag schon mal gar nicht. Wir fahren sehr selten Straßenbahn und wenn, dann nur auf Plätzen mit Abstand und ohne miteinander zu sprechen, um keine Tröpfchen zu verteilen. Wir husten und niesen bisher nicht – das Atmen können wir nicht einstellen. Ja, wir würden viel ruhiger leben mit Maske, aber das funktioniert nicht.“

Aus dem Potsdam-Museum geworfen

Im April haben sie Sanssouci zum letzten Mal gesehen, dabei sind es nur ein paar Straßenbahn-Minuten von zu Hause in den Park, durch den sie so gern spazieren. „Einfach nur mal durch die Stadt fahren, um etwas zu unternehmen – das machen wir nicht mehr“, sagt Ulrike Ehrlich. Nachdem ihr Mann im Potsdam-Museum brüsk abgewiesen wurde, haben sie keinen weiteren Versuch mehr gestartet.

Eine Mitarbeiterin habe ihm mit den Worten „Ohne Maske rede ich nicht mal mit Ihnen“, die Tür gewiesen – er konnte sich nicht einmal erklären. „Zwar dürfen wir theoretisch ohne Maske nicht nur ins Museum, sondern sogar zu Veranstaltungen – das haben wir schriftlich vom Gesundheitsministerium“, sagt Ulrike Ehrlich. „Praktisch gibt es aber keine Chance. Nur durch den Wald spazieren gehen dürfen wir noch ungestört.“

Behindertenbeirat: „Fragt einfach mal nach und habt Verständnis“

Zurückweisungen, verbale Ausfälle, Bedrohungen: Unwissenheit und fehlende Aufklärung seien sicher ein Thema, meint der Beirat für Menschen mit Behinderung und appelliert an die Potsdamer: „Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, bitte geht in dieser Lebenssituation freundlich und achtsam miteinander um. Deshalb: Wenn Sie einen Menschen mit Behinderung ohne Maske sehen, ist das nicht unbedingt böser Wille oder Nachlässigkeit – das kann auch gute Gründe haben. Fragt einfach mal nach und habt Verständnis. Dann hält man halt Abstand – und ist genauso gut vor Ansteckung geschützt.“

Auch Ulrike Ehrlich hofft, dass Aufklärung etwas bewirkt – „dass ein kleiner Bericht vielleicht auch mal die Verkäufer, Busfahrer und anderen erreicht, die die Corona-Verordnung offensichtlich immer noch nicht kennen... Und wenn ein anderer Kunde eines Lebensmittelmarktes das liest, lässt er uns künftig bestenfalls einfach in Ruhe.“

Von Nadine Fabian