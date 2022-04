Berliner Vorstadt

Die neue Schifffahrts-Saison hat begonnen, und für die Weiße Flotte Potsdams muss sie gut werden. Nach zwei Jahren extremen Sparbetriebes wegen Corona startet das Unternehmen nun wieder durch, hat nach Einschätzung von Geschäftsführer Jan Lehmann aber wenig Chancen, das Niveau von 2019 gleich wieder zu erreichen.

Das hängt nicht nur von den Fahrgastzahlen ab, sondern auch von den deutlich gestiegenen Kraftstoffpreisen und den Kosten durch die Anhebung des Mindestlohns von etwa neun auf circa zwölf Euro. „Das macht schon in der Liefer- und Leistungskette vor der Flotte alles teurer“, sagte Lehmann am Freitag der Märkischen Allgemeinen Zeitung. Die eigene Belegschaft bekomme durch die Sonderregelungen des Saisonbetriebes längst schon mehr als den früheren Mindestlohn; jetzt müsse er nochmal etwas drauf legen, das zuvor erwirtschaftet werden muss. Und die „Spritpreise“ seien binnen eines Jahres um 35 Prozent gestiegen. „Zum Glück haben wir im Herbst die Schiffe und die Vorratstanks noch voll gemacht.“

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Lehmann beobachtet den Rohöl-Weltmarkt jeden Tag und bestellt erst dann, wenn der Preis wieder niedriger ist. Derzeit sei das Tanklager an der Großen Fischerstraße noch voll, sagt er, doch das werde höchstens drei Wochen reichen. Dabei hat die Flotte Glück im Unglück, denn sie bezieht keinerlei Kraftstoff aus Russland. Die Schiffe fahren seit drei Jahren mit GTL-Diesel, der aus Erdgas gewonnen wird in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAR). Dort wird auf den Ölfeldern in der Regel in großer Höhe jenes Gas nutzlos abgefackelt, das beim Auspumpen einer Ölblase mit an die Oberfläche kommt, aber gar nicht erwünscht ist. Der Mineralölkonzern Shell sah das als Verschwendung und entwickelte ein Verfahren, mit dem dieses Gas mittels Paraffinen verflüssigt wird, ohne tiefstgekühlt zu werden. Diesen Diesel, der über den niederländischen Hafen Rotterdam nach Europa kommt, holt sich Lehmann von Tanklagern in Magdeburg oder Berlin.

Umweltlasten sinken deutlich

„Der GTL rußt fast gar nicht mehr, riecht nach Kerze und lässt die Maschinen ruhiger laufen.“ Das Paraffin wirkt nämlich wie ein zusätzliches Schmiermittel. Die Lebensdauer der Motoren verlängert sich erheblich. „Das könnte private jeder Dieselfahrer in seinen Tank kippen“, sagt Lehmann: „Das mischt sich problemlos mit normalem Diesel. Es ist ein paar Cent teurer, doch man spart in den Städten Feinstaub und Stickoxide.“ Experten sprechen nach Feldversuchen mit verschiedensten Fahrzeugen von 10 bis 38 Prozent weniger Feinstaub und 5 bis 37 Prozent weniger Stickoxid, je nach Motor. „In Holland gibt’s das an jeder Tanke, in Deutschland geht das aber nicht, warum?“

Lehmann lässt nicht nur die eigenen Schiffe mit GTL betanken, sondern verkauft den Treibstoff an der Fischerstraße auch an Boots-, Yacht- und Hausbootfahrer, dann allerdings nicht steuerbefreit wie beim Flotten-Diesel, der zur Unterscheidung von versteuertem GTL eingefärbt ist.

Im Betrieb auf den Gewässern ist dieser Treibstoff die beste Wahl, weil er vom Umweltbundesamt in die Wassergefährdungsklasse 1 eingestuft wurde, während normaler Diesel in der schlechteren Klasse 2 geführt wird. GTL lässt sich biologisch besser abbauen, ist nicht krebserregend und verursacht keine Hautreizungen.

Regiobus fährt schon GTL Fuel

Die Weiße Flotte und Regiobus fahren zu 100 Prozent GTL. Regiobus hat aktuell über rund 160 Linienbusse, die nach Unternehmensangaben bis zu 40 Prozent weniger Kohlendioxid und bis zu 15 Prozent weniger Stickstoff ausstoßen. Der finanzielle Mehraufwand in Höhe von etwa 3 bis 5 Prozent wird teilweise kompensiert durch geringeren Verbrauch – bis zu 2 Prozent – und sinkende Wartungs- und Instandsetzungskosten.

Auch die Potsdamer Wassertaxis fahren mit GTL-Diesel. Quelle: Rainer Schüler

Beim Verkehrsbetrieb in Potsdam (Vip) wird der „Gas-Diesel“ nicht genutzt. Ob GTL-Diesel signifikante Vorteile bringt, werde deutschlandweit noch von wenigen individuell genehmigten Pilotprojekten getestet, erklärte Vip-Sprecher Stefan Klotz auf MAZ-Anfrage Man setze normalen Diesel für die Busse ein: „Für den Einsatz von GTL-Diesel (Gas-to-liquids) bedarf es einer Ausnahmegenehmigung durch das Land, da in Deutschland der Vertrieb und somit der Einsatz von Kraftstoffen, die nicht aus Erdöl gewonnen werden, nicht erlaubt ist.“ Über solche Ausnahmegenehmigung habe (2022) noch kein Verkehrsbetrieb in Brandenburg verfügt, mit Ausnahme von Regiobus.

Vip: Für Euro6 keine Vorteile

„Wir hatten auf Arbeitsebene auch schon Kontakt mit Kollegen vom Verkehrsbetrieb in Stuttgart, die das ebenfalls testen dürfen, weil wir natürlich an solchen Erfahrungen interessiert sind“, so Klotz. Die Vip-Busflotte bestehe mittlerweile zu etwa 90 Prozent aus Fahrzeugen, die mindestens die Euro6-Norm erfüllen. Nach Aussage des Herstellers Shell besitze der GTL-Diesel für die Schadstoffklasse Euro6 „keine erkennbaren signifikanten Vorteile“. Man werden in Potsdam die weitere Entwicklung aufmerksam beobachten, „auch was die Freigabe für den GTL-Einsatz durch die Motorenhersteller betrifft.“

Preissteigerung war absehbar

Die Preissteigerung hat Flotten-Chef Lehmann vorausgesehen und bereits in die neuen Ticketpreise einbezogen. „Wir haben bei mehreren Fahrten einen Euro draufgelegt und hoffen nun auf möglichst viele Gäste, um die Spritreissteigerung wieder reinzuholen“, sagt er: Nach zwei Jahren Minimalbetrieb und der Abschaffung der meisten Corona-Restriktionen hätten die Menschen nun „große Lust, auch mal wieder Dampfer zu fahren. Viele scheuen noch vor Fernreisen zurück und gönnen sich zu Hause was.“

Von Rainer Schüler