Der neue Schornstein am alten „Gustav“ ist für Flottenchef Jan Lehmann das Zeichen zur Aufholjagd. Von zehn Prozent Auslastung in Corona-Spitzenzeiten ist man inzwischen auf Mitte 30 gekommen, weil das Wetter so sommerlich war in den vergangenen Tagen und die Testpflicht weggefallen ist. „Die Testpflicht und die Maskenpflicht hatten unheimlich viele Gäste abgeschreckt“, sagte Lehmann am Dienstag gegenüber der MAZ. „Die Hotels sind gerade erst wieder auf; die Busunternehmen sind aber noch nicht wieder unterwegs, „berichtete er, „da sind wir schon gut, wenn wir 40 Prozent schaffen. Aber unser Ziel sind 70: Denn 70 sind die neuen 100.“

10.000 Euro für 1 Schornstein

Mehr als 10.000 Euro musste das Unternehmen ausgeben, um Dampfer „Gustav“ einen neuen, klappbaren Schornstein machen zu lassen. „Der Schlepper ist Baujahr 1908; der sieben Meter hohe Schornstein war mindestens schon 50 Jahre alt“, sagt Lehmann, „der war nur noch so dünn wie Kuchenblech.“ Aber er muss an sechs Brücken umgelegt werden, um darunter hindurch zu kommen: per Hand, mit Seil, ein paar Umlenkrollen und Gegengewichten.

Neuer Anstrich für den neuen Schornstein des „Gustav“ Quelle: Weisse Flotte

Zwei Millimeter dick ist die Stahlwand, der Schornstein misst einen Meter im Durchmesser – da braucht man schon eine gewisse Technik, um auf jeder Rundfahrt die Potsdamer Havelbrücken zu unterqueren. ­­Gemacht hat den neuen Schornstein die Bolle-Werft in Sachsen-Anhalt; dort hat die Flotte auch ihre neuen Schiffe in den vergangenen Jahre bauen lassen, allen voran das Flaggschiff „Sanssouci“.

Inzwischen lässt also auch der „Gustav“ wieder seine Dampfpfeife erschallen und geht auf Havel-Rundfahrt. ­Der dampferähnliche, aber dieselgetrieben „Rex“ wird noch eine Weile zurückgehalten.

Ausflugsbetrieb wieder möglich

Pünktlich zum Ferienstart in Berlin und Brandenburg startet die Potsdamer Schifffahrt mit einem reduzierten Sommerfahrplan, aber im vollen Ausflugsbetrieb. In den vergangenen Wochen hatte man nur einen Linienbetrieb ohne Gastronomie anbieten können. Jetzt sind Buffets wieder möglich, doch die Corona-Abstandsregeln lassen höchstens eine 70-prozentige Belegung der Schiffe zu.

Nun sind wieder stündlich Rund- und Linienfahrten in Richtung Wannsee, Werder und rings um die Insel Potsdam möglich. Auch die Potsdamer Wassertaxis sind jetzt wieder auf ihrem kompletten Liniennetz unterwegs. An den Wochenenden gibt es im Sommer auch verschiedene abendliche Schiffstouren mit Urlaubsfeeling.

Abendfahrten sind mit „Gustav“ derzeit noch nicht geplant. Quelle: Weiße Flotte

Der „Gustav“ ist allerdings für die Abendfahrten noch nicht geplant, auch die sogenannten River-Blues-Touren sind noch nicht wieder im Programm. Ob es dieses Jahr wieder Disco-Fahrten mit der „Sanssouci“ geben wird, kann Lehmann nicht sagen: „Das hängt von den nächsten Corona-Verordnungen ab. Mit Maske tanzen – das geht ja gar nicht.“

Von der Maskenpflicht ist man nämlich nur befreit, solange man an einem Platz sitzt und sich dort nicht weg bewegt. Sobald man sich auf dem Schiff bewegt, muss man wieder Maske tragen.

