Am Samstag stockt die Weiße Flotte Potsdam ihren aktiven Schiffsverband von zwei auf vier auf. Das hat Flottenchef Jan Lehmann (51) der Märkischen Allgemeinen Zeitung gesagt. Statt den am 8. Mai in Dienst gestellten Fahrgastschiffen „Sanssouci“ und „Belvedere“ werden dann auch die „Schwielowsee“ und die „Königswald“ starten. Es wird wieder eine Linie nach Berlin-Wannsee eröffnet. Die Wassertaxis sind sowieso schon auf ihrer 16-Haltestellen-Tour.

Vier Schiffe bleiben im Hafen

Das Dampfschiff „Gustav“, der frühere Dampfer „Rex“ sowie die dieselgetriebenen „Stadt Potsdam“ und „Charlottenhof“ bleiben noch im Hafen an der Großen Fischerstraße, wo den Winter über alle nötigen Wartungen vollzogen wurden, um jederzeit wieder voll loslegen zu können. Wann das sein wird, weiß Flotteneigner Lehmann allerdings nicht: „Wir fahren nur auf Sicht, können gar nichts planen. Eine Corona-Verordnung jagt die andere.“

Die jüngste etwa macht sonderbare Unterschiede zwischen Ausflugs- und Linienschifffahrt. Obwohl die Flotte dieselben Schiffe für beides einsetzen kann, darf sie es nicht. Denn Gastronomie an Bord ist vorerst noch verboten. Also verkehrt etwa das Flaggschiff „Sanssouci“ nicht zu Ausflügen, sondern im Linienbetrieb von Potsdam über Caputh nach Werder und zurück. Es darf nur das Oberdeck genutzt werden, dicht gedrängt mit Maske oder ohne Maske mit den nötigen Abständen. Wenn es regnet, muss mit Maske unter Deck Schutz gesucht werden.

Stullen und Brause erlaubt

Weil die 22 Euro teure Hin- und Rückfahrt nach Werder auch lang werden kann, duldet die Flotte, dass sich die Fahrgäste etwas zu trinken und zu essen mit an Bord bringen. Wer etwas Richtiges zu sich nehmen will, kann das vorher oder hinterher im flotteneigenen Restaurant „El Puerto“ (Der Hafen) tun, das derzeit zur Neueröffnung am Samstagmittag fit gemacht wird. Man kauft wieder Lebensmittel ein und füllt die Vorratstruhen. Die Bierfässer und Getränke-Kisten sind am Montag schon geliefert worden.

Palmen stammen von der Buga

Die bislang im Restaurant für den Winter einquartierten großen Kübelpalmen aus Zeiten der Bundesgartenschau 2001 hatte man vor einigen Tagen ins Freie geholt, dort aber gleich mit einer Folie umwickelt, die die UV-Strahlung absorbiert und das Wachstum beschleunigt.

Das Personal für’s Restaurant und für die Hälfte der Schiffe steht bereit. Von den 130 Arbeitskräften der Flotte waren 125 bislang auf Kurzarbeit und bekamen als Eltern 87 Prozent ihres ursprünglichen Gehalts, ohne Kinder nur 80. „Gekündigt hat über die Winterzeit keiner“, freut sich Lehmann: „Im Grunde sind sie es ja gewohnt, in einem Saisonbetrieb zu arbeiten, der nur sieben Monate läuft.“

Sieben Monate allerdings hatte man wegen des Winters und der Corona-Zwangspause keinerlei Einnahmen und konnte nur dank staatlicher Hilfen die Betriebskosten bezahlen. „Es lief ja alles weiter: Miete und Kredite“, sagt Lehmann. Zuletzt habe man 2019 Gewinn gemacht. Die Kredite für die neueren Schiffe „Sanssouci“ und „Schwielowsee“ habe man bedienen können: „Doch wenn es eine vierte Corona-Welle gibt, bricht es uns wohl das Genick“, fürchtet Lehmann, der zwar Beihilfen für Januar bis April beantragt und bewilligt bekommen hat, aber auch Mitte Mai noch auf das Geld wartet.

Im Jahr 2020 habe der Umsatzverlust „im unteren zweistelligen Millionenbereich“ gelegen, konstatiert Lehmann; das drohe auch in diesem Jahr. „Aber wir werden kein Schiff deshalb verkaufen.“

Von Rainer Schüler