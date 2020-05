Corona beschert Weißer Flotte eine Million Umsatzverlust

Mitte

Wenn am 25. Mai der Linien- und Rundfahrbetrieb der Weißen Flotte wieder los geht, hat das Fahrgastunternehmen eine Million Euro Umsatzverlust gemacht. „Das ist nie wieder reinzuholen“, sagte Jörg Winkler als einer der beiden Flottenchefs der MAZ am Montag: „Wir haben 100.000 vom Land bekommen als Nothilfe, aber das rettet uns nicht. Wir hoffen, dass wir keinen Kredit aufnehmen müssen.“ Die drei Millionen Euro teure „ Schwielowsee“ steht noch am Anfang der Kreditabzahlung. Bei der knapp vier Millionen Euro teuren „Sanssouci“ ist im elften Dienstjahr erst die Hälfte des Kredits getilgt. Man könne in der Corona-Krise nur etwa die Hälfte der möglichen Fahrgastzahl befördern und das bestenfalls mit gesteigerten Fahrtenzahlen ausgleichen, sagte Winkler: „Wir setzen darauf, dass die Menschen wieder raus und zu uns aufs Wasser wollen. Der Druck auf uns ist riesig.“

Am 16. März war die nagelneue „ Schwielowsee“ das letzte Schiff mit einer Fahrt; seither liegen alle acht fest im Technikhafen an der Großen Fischerstraße. Die 150 Beschäftigten wurden auf Kurzarbeit gesetzt und warten bei nur 60 bis 67 Prozent ihrer Einnahmen sehnsüchtig auf den Neustart. Wer dann wirklich verfügbar ist, weiß Winkler noch gar nicht: „Es gibt ja etliche, die ihre Kinder gar nicht in die Kita oder Schule schicken können und deshalb nicht arbeiten kommen. Wir werden aber auf jeden Fall alle Schiffe besetzen, die den Anfang machen.“

Derzeit sorgen fünf Azubis für Schifffahrt und zwei für Gastronomie dafür, dass sie Schiffe betriebsbereit werden. Auf der „Sanssouci“ etwa tüftelten Winkler und die Notbesatzungen gestern daran, eine machbare Bestuhlung des vier Millionen Euro teuren Riesenschiffs zu finden und begann damit, die Hälfte der Sitze unter Deck zu verstauen. Am 25. Mai soll das gelbe Flaggschiff mit einer eineinhalbstündigen Schlösserrundfahrt starten und das so weiterfahren. Am Donnerstag vor Pfingsten, dem 18. Juni, stößt das Dampfschiff „Gustav“ dann ins Signalhorn und sorgt dafür, dass es stündlich eine Schlösserrundfahrt gibt. Am selben Tage beginnt die Flotte auch ihre anderen Rund- und Linienfahrten, die Havelseenrundfahrt und die Inselrundfahrt etwa. Unverzichtbar sind dann vor allem die „ Schwielowsee“ und die „ Königswald“, weil sie Fahrräder mitnehmen können. „Eigentlich“, so Winkler, „hatten wir gehofft, schon zu Himmelfahrt wieder starten zu können. Doch das wurde nicht erlaubt. Jetzt können da nur die Wassertaxis Radler transportieren.“ Pfingsten beginnen die ersten Abendfahrten und die Spargelfahrten ins Havelland.

Buffet- und Tanzfahrten bleiben vorerst ausgeschlossen; es darf nur am Tisch bedient werden. Dazu braucht es ungeplante Kellner, das treibt die Kosten hoch. Und sie treten mit Mundschutz und Gummihandschuhen an die Gäste. Das Geschäft werde in keiner Weise mehr das übliche Niveau erreichen, auch im Sommer nicht, sagte Winkler: „Die studentischen Hilfskräfte, die uns dann immer verstärkt haben, werden wir jetzt nicht mehr brauchen.“

