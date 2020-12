Potsdam

Schnee, Schnee, überall Schnee – und das auch noch zu Weihnachten. Im Garten eine glatt gepuderte, glitzernde Fläche, aus der die Zäune gerade noch zur Hälfte herausragen. Heiligabend 2010 liegt so viel Schnee auf den Straßen, dass sich die Winterdienste in manchen Orten in Brandenburg darauf beschränken, eine geschlossene Schneedecke herzustellen, auf der dann langsam und vorsichtig gefahren werden muss. Die Kinder sind schon wochenlang überall dort mit ihren Schlitten unterwegs, wo es Hügel zum Rodeln gibt. In Potsdam ist an den Weihnachtstagen die Schneedecke mehr als 30 Zentimeter dick. Nachts gehen die Temperaturen am zweiten Weihnachtsfeiertag bis auf minus zehn Grad zurück. Für etwas Ungemach sorgt allerdings Eisregen, der gerade zu Heiligabend in einigen Teilen von Brandenburg fällt.

Kleine Kinder in Brandenburg kennen keinen Schnee

Es hat also auch Vorteile, dass die Hoffnung auf Schnee zum Fest in den letzten Jahren enttäuscht wurde. Schnee schippen ist schließlich auch harte Arbeit, auf glatten Gehwegen und Straßen wächst die Unfallgefahr. Und doch: Ein wenig weiß könnte es am Heiligabend schon sein. Aber in den letzten zehn Jahren gab es dafür im Raum Potsdam nicht den Hauch einer Chance. 2014 hatte es immerhin am zweiten Feiertag angefangen zu schneien, 2012 waren Heiligabend letzte Schneereste weggetaut. Die letzte wirklich weiße Weihnacht in ganz Deutschland war im Jahr 2010 und auch die Monate Januar und Februar blieben seit 2018 von einigen wenigen Tagen abgesehen schneefrei. Viele Brandenburger Kinder im Alter bis vier Jahren haben noch nie in ihrem Leben einen Schneemann gebaut oder eine Schneeballschlacht gemacht. Viele wissen gar nicht so recht, was das überhaupt ist: Schnee.

Weiße Weihnacht war schon immer eine Ausnahmeerscheinung

Und auch für die Zukunft sieht die Chance schlecht aus. Für Wetterforscher ist die übliche Tauwetterperiode zu Beginn des letzten Dezemberdrittels eine der stabilsten Witterungsverläufe hierzulande. Weiße Weihnachten sind im mitteleuropäischen Flachland also ohnehin eine Ausnahme. Klimarechnungen zeigen darüber hinaus, dass die stetige Erderwärmung auch in einem Anstieg der Durchschnittstemperaturen zu Weihnachten ablesbar ist. In diesem wurde schon wieder eine Rekordwärme in Europa gemessen. Die sowieso schon geringe Chance auf ein weißes Fest sinkt damit weiter. Natürlich kann sich ein Szenario wie vor zehn Jahren noch einmal wiederholen, das Wetter hält schließlich immer Überraschungen bereit. Aber vielleicht passiert es erst in noch einmal zehn oder 20 Jahren.

Kälterekorde gab es zuletzt 1984/85

Auch der bilderbuchmäßig gestartete Winter 2010/2011, der sich um den Jahreswechsel herum mit strengem Frost noch einmal sehr grimmig zeigte, endete übrigens schon bald darauf eher kläglich, mit Tauwetter ab dem 4. Januar und danach nur noch einem Tag mit leichtem Schneefall. Der letzte wirklich kalte Winter liegt nach den Aufzeichnungen des Deutschen Wetterdienstes schon 36 Jahre zurück: 1984/85 wurde in Deutschland von Dezember bis Februar eine Durchschnittstemperatur von minus 2,46 Grad Celsius gemessen. 2010/11 kommt dagegen gerade einmal auf minus 0,59 Grad Celsius. Und die Spitzenreiter waren noch sibirischer: 1962/63 mit im Schnitt minus 5,48 Grad sowie 1940/41 mit minus 5,0 Grad.

Vielleicht gerade weil solche bitterkalten Winter schon so lange zurückliegen, ist die Faszination einer weißen Weihnacht ungebrochen. In Umfragen geben rund 70 Prozent an, dass sie es schön fänden, wenn zum Fest Schnee läge. Dem Zauber einer frischen Schneedecke, die in einem reinen Weiß die Landschaft überzieht, kann sich kaum jemand entziehen. Auch lässt der Schnee, der das Licht perfekt reflektiert, die Welt in einer lichtarmen Zeit heller erscheinen. Das lässt sich am besten in einer klaren Vollmondnacht nach Neuschnee beobachten.

Hauptproblem in diesem Jahr ist die Trockenheit

Nun bleibt auch in diesem Jahr in Brandenburg die Wunschvorstellung eines verschneiten Heiligabends wohl unerfüllt. Wie schon in den Vorjahren ist der Dezember milder ausgefallen, als es für die Jahreszeit üblich wäre. Bedenklicher allerdings ist, dass zumindest die erste Monatshälfte auch deutlich trockener geblieben ist, als es üblich wäre. Das bedeutet, dass die durch trockene Sommer gesunkenen Grundwasserreserven sich nicht auffüllen können, sondern weiter absinken. Wenn wir also schon nicht auf Schnee zu Weihnachten hoffen können, dann vielleicht immerhin auf Regen. Ein kräftiger Guss zum Fest wäre ein kleiner Trost in Zeiten des Klimawandels.

