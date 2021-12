Potsdam

Die aktuelle Wetterprognose des Deutschen Wetterdienstes lässt nahezu alle Hoffnungen auf weiße Weihnachten in Potsdam platzen. Gegenüber der MAZ erläuterte Thomas Endrulat, Chef der Vorhersage beim Wetterdienst in Potsdam, drei Tage vor Heiligabend die aktuelle Wetterlage und stellte zugleich klar: „Schnee über alle drei Weihnachtstage – sehr wahrscheinlich auch 2021 ein Wunschtraum“.

Dem Meteorologen zufolge wird ausgerechnet Heiligabend „kräftiger milder Wind“ dafür sorgen, dass die Temperaturen „um 8 Grad Plus, also weit weg von winterlichen Minusgraden“ liegen werden. Statt Schnee wird es daher vermutlich Regen als Niederschlag geben.

In der Weihnachtsnacht soll die Strömung jedoch „auf Nord und kältere Luft“ drehen und kältere Luft ins Land ziehen.

Bringt das also den ersehnten Schnee? Das „ist alles andere als sicher. Mehr als 10 Prozent beträgt die Chance noch nicht“, so Endrulat und fügt hinzu: „Besser sieht es in Vorpommern aus, was uns hier nicht hilft“. Und auch wenn es in den kommenden Nächten durchaus Minusgrade geben könnte: „Viel Niederschlag ist nicht in Aussicht“. Schlittenfahren scheint (vorerst) nur ein Traum zu bleiben.

