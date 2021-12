Potsdam

In wenigen Tagen ist Weihnachten. In Potsdam sind die Nächte derzeit feucht und kalt, am Morgen sind die Pfützen mit einer dünnen Eisschicht überzogen. Reicht das für weiße Weihnachten in Potsdam. Die Antwort: Kann sein, muss aber nicht.

In den kommenden Tagen könnte es aber immerhin etwas Schnee geben. Bei Temperaturen bis 1 Grad werden schon am Dienstag einzelne Schauer erwartet – zumindest im Osten Brandenburgs. Im Westen, also auch in Potsdam, soll es dagegen meist trocken bleiben, so die Vorhersage.

Für den Donnerstag wird dann aber vom Norden her gebietsweise leichter Schneefall oder Schneeregen vorhergesagt. Die Temperaturen steigen auf maximal 0 bis 2 Grad. Und dann kommt die entscheidende Nacht: Nach jetzigem Stand könnte es in der Nacht zum Freitag – dem Heiligabend – Temperaturen um die minus 3 Grad geben und gelegentlich etwas schneien. Ob dies auch in Potsdam geschieht? Festlegen wollten sich die Meteorologen aber noch nicht.

Wetter-Experte gibt Auskunft Bekommen wir weiße Weihnachten? Wenn einer wissen kann, ob es schneit und was der Klimawandel damit zu tun hat, dann er: Thomas Endrulat, Chef der Vorhersage beim Wetterdienst in Potsdam.

Rekordschnee 2010: Rückblick auf vergangene Weihnachten

In Potsdam der Heiligabend in den meisten Fällen schneefrei. Seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1893 gab es in Potsdam lediglich 35 Mal zu Heiligabend Schnee. Die Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) beziehen sich hierbei auf Schnee der liegen bleibt und mindestens einen Zentimeter hoch ist. Und genau dieser Zentimeter war es im Jahr 2012, der die Statistik befüllt hat, die folgenden Weihnachtstage waren wieder schneefrei.

So richtig viel Schnee lag jedoch zwei Jahre zuvor: Heiligabend 2010 haben die Wetterexperten des DWD ganze 23 Zentimeter Schnee in Potsdam registriert – der Höchststand der jemals gemessenen Schneehöhen an einem 24. Dezember. Am 1. Weihnachtstag 2010 wurden sogar 29 Zentimeter Schnee gemessen und das wurde am Folgetag mit 30 Zentimeter nochmals getoppt. So viel Schnee lag seit 1893 noch nie über die Weihnachten-Feiertage.

Langlauf-Spaß im Babelsberger Park. Aufgenommen am 30. Dezember 2010. Quelle: Bernd Gartenschläger (Archiv)

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Potsdams absolute Rekordschneehöhe wurde übrigens im März 1970 gemessen. Passend zur Jahreszahl war die weiße Pracht 70 Zentimeter dick. Sie konnte in dem damals kalten Winter bis März stetig anwachsen. Viel Schnee lag auch im Winter des Jahres 1896 mit 55 Zentimetern und im Februar 1979 mit 53 Zentimetern. Die tiefste Temperatur seit Messbeginn haben die Potsdamer Meteorologen am 11. Februar 1929 gemessen. In der Nacht waren es minus 26,8 Grad. Selbst tagsüber kletterte das Quecksilber damals nicht über die Marke von minus 14 Grad.

Lange Frostperioden liegen lange zurück

Der angesprochene bilderbuchmäßig gestartete Winter 2010/2011, der sich auch nach der weißen Weihnacht um den Jahreswechsel herum mit strengem Frost noch einmal sehr grimmig zeigte, endete übrigens schon bald darauf eher kläglich, mit Tauwetter ab dem 4. Januar und danach nur noch einem Tag mit leichtem Schneefall.

Der letzte wirklich kalte Winter liegt nach den Aufzeichnungen des Deutschen Wetterdienstes schon lange zurück zurück: 1984/85 wurde in Deutschland von Dezember bis Februar eine Durchschnittstemperatur von minus 2,46 Grad Celsius gemessen. 2010/11 kommt dagegen gerade einmal auf minus 0,59 Grad Celsius. Und die Spitzenreiter waren noch sibirischer: 1962/63 mit im Schnitt minus 5,48 Grad sowie 1940/41 mit minus 5,0 Grad.

Von MAZonline