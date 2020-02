Potsdam

Am helllichten Tag wurde am Donnerstag am Sperberhorst im Wohngebiet Schlaatz ein Pkw gestohlen. Die Tat muss nach Polizeiangaben zwischen 6.50 und 15.30 Uhr passiert sein. Vermisst wird ein weißer Ford Edge mit dem amtlichen Kennzeichen P-MB 389. Nach dem Fahrzeug wird inzwischen international gefahndet. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline