Innenstadt

Am kommenden Sonntag, dem 27.September, werden in Deutschland lebende Weißrussen um 16 Uhr am Brandenburger Tor von Potsdam demonstrieren. Sie unterstützen damit die friedlicher Proteste in Belarus ( Weißrussland), die von der dortigen Staatsführung zum Teil brutal unterdrückt werden.

Die Kundgebung wird organisiert vom Razam e.V., der Vereinigung von Belarussen in Deutschland. Die Demonstration fand bislang regelmäßig seit dem 9. August, dem Tag der umstrittenen Präsidentenwahl in Belarus, in Berlin statt. An diesem Wochenende kommt aber die Berliner Gruppe nach Potsdam.

Von maz-online/ rai