Potsdam

Monatelang gab es keinen einzigen privaten Anbieter für Coronatests in Potsdam, jetzt soll in der Brandenburger Straße schon die dritte Teststelle in der Innenstadt entstehen. „Wir wollen so schnell wie möglich loslegen“, bestätigt Georg Sahin, der gemeinsam mit seiner Frau Julia das Fachgeschäft Falke Sicherheitstechnik in der Fußgängerzone betreibt, auf MAZ-Anfrage.

Eigentlich verkaufen die Sahins Schlösser, Tresore und Alarmanlagen, aber schon im Frühjahr, während der ersten Coronawelle, hatten die Geschäftsleute die starke Nachfrage der Potsdamer nach Gesichtsmasken und Desinfektionsmitteln bedient. Nun soll das kleine Ladengeschäft, das am westlichen Ende der Brandenburger Straße zwischen einem Döner-Imbiss und einem Teeladen liegt, zum Testzentrum werden. „Wir werden natürlich mit geschultem Personal arbeiten und alle entsprechenden Bestimmungen beachten“, sagt Georg Sahin. Zur Zeit hapere es, so Sahin, allerdings noch am Potsdamer Bauamt – die Behörde verlange eine Baugenehmigung für die Umgestaltung der Geschäftsräume.

Anzeige

Tatsächlich ergeben bereits die vom Gesundheitsamt angeordneten sowie in Kliniken und Heimen turnusmäßig durchgeführten Tests: In Potsdam stecken sich weiter viel zu viele Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2 an. Auf den Tag genau zehn Monate nach der ersten entdeckten Infektion in der Stadt meldet das Gesundheitsamt am Donnerstag 64 neue Fälle und fünf weitere Menschen, die infolge einer Infektion gestorben sind. Damit steigt die Zahl der Toten auf 141, die der Infektionen seit Beginn der Pandemie auf 4385 – mehr als jede zehnte Ansteckung wurde in den letzten sieben Tagen festgestellt. 101 Patienten werden in den Krankenhäusern behandelt, 21 davon intensivmedizinisch. 637 Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Von Saskia Kirf