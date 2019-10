Potsdam

Der letzte Herbstferientag bricht an – und die 15-jährige Britney bleibt verschwunden. Seit die Schülerin am Dienstagabend ihr Zuhause im Wohngebiet Drewitz im Streit verlassen hat, fehlt von ihr jedes Lebenszeichen. „Wir haben keine neuen Hinweise erhalten“, sagte Polizeisprecher Daniel Keip am Sonntagvormittag der MAZ. Obwohl die Polizei inzwischen auch mit Plakaten und einer eigens gegründeten Ermittlungsgruppe nach Britney sucht, seien lediglich vier Hinweise eingegangen.

Letzte Spur: Neue Fahrt

Mit dem Hubschrauber, mit Tauchern, mit Hunden – die Polizei hatte am Mittwoch und Donnerstag vor allem das Gebiet rund um Nuthepark und Freundschaftsinsel durchkämmt. Dort hatte ein Passant am frühen Mittwochmorgen am Ufer der Neuen Fahrt eine Tasche und Bekleidungsstücke gefunden, die Britney zuzuordnen sind.

Wer hat Britney gesehen?

Fünf Nächte sind vergangen, seit Britney ins Ungewissen aufgebrochen ist. Die Polizei bittet weiterhin um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat Britney gesehen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? Unter 0331/55080 sind die Beamten zu erreichen.

Britney ist schlank und etwa 1,60 Meter groß. Ihr Haar ist braun und schulterlang. Sie stammt aus Kenia. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie ein weißes T-Shirt und blaue Jeans.

Von Nadine Fabian