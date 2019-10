Straßensperrungen und angespannte Stimmung zum Derby in Potsdam

Babelsberg

Autofahrer und Passagiere von Bus und Bahn in Babelsberg und in der südlichen Innenstadt müssen sich am Sonntag auf erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen einstellen. Wie die Polizei mitteilt, wird es wegen des Fußballspiels zwischen den Viertligisten Babelsberg 03 und Energie Cottbus voraussichtlich ab 12 Uhr zu kurzzeitgen Vollsperrungen kommen.

Viele Straßen gesperrt

So werden unter anderem die Allee nach Glienicke ab der Einmündung Grenzstraße bis „An der Sternwarte“, sowie Alt Nowawes, Rudolf-Breitscheid-Straße und Karl-Liebknecht-Straße für den Fahrzeugverkehr zeitweise voll gesperrt. „Wir werden am Sonntag einen lageangepassten Einsatz durchführen“, sagt Polizeisprecherin Juliane Mutschischk. Details zur Einsatztaktik oder zur Zahl der eingesetzten Beamten könne sie nicht nennen. „Unser Ziel ist es, dass es trotz möglicher Emotionen auf dem Platz sowohl im, als auch um das Karl-Liebknecht-Stadion herum ruhig bleibt und wir Beeinträchtigungen für die Bevölkerung so gering wie möglich halten.“

Schon in den vergangenen Jahren waren die Spiele der beiden Fußball-Regionalligisten brisant, die Fanlager der Vereine gelten als sehr politisch – die Babelsberger Fanszene steht traditionell links, der FC Energie hat in der Vergangenheit immer wieder Probleme mit Anhängern gehabt, die der rechtsextremen und gewaltbereiten Szene zugeordnet werden. Zuletzt trafen die beiden Clubs im Landespokalfinale aufeinander, damals hatten Babelsberger Anhänger durch den Einsatz von Pyrotechnik die Siegerehrung für die Cottbuser verhindert. Zuvor hatte es in einem Ligaspiel im Babelsberger Stadion schwere Ausschreitungen gegeben, zahlreiche Energie-Fans hatten mit rechtsradikalen Parolen und Symbolen provoziert.

Spiel mit erhöhtem Sicherheitsrisiko

So wird die anstehende Begegnung vom nordostdeutschen Fußball-Verband (NOFV) am Sonntag als „Spiel mit erhöhtem Sicherheitsrisiko“ eingestuft. Aktuell geht das Brandenburger Innenministerium bei den Babelsberger Anhängern von 60 Fans der Kategorie B (gewaltbereit) und sieben der Kategorie C (gewaltsuchend) aus. Bei den Cottbusern gehe es diesen Schätzungen zufolge um 130 (B) und 30 (C) Personen, die ein erhöhtes Risiko darstellen. Zum anstehenden Spiel, zu dem es keine Gäste-Tageskasse geben wird, rechnet der SVB mit rund 1000 Gästeanhängern.

Vor diesem Hintergrund hatten die beiden Vereine am Donnerstag eine gemeinsame Erklärung abgegeben, in der sie ihre Fans zu Besonnenheit aufrufen. Babelsberg und Cottbus appellieren, „in ihren Fankurven keinen Platz zu bieten für Anfeindungen, Hetze, Diskriminierungen und Provokationen“. Außerdem solle sich „von jeglicher Form von Gewalt“ distanziert werden. Stattdessen solle es besser einen würdigen Rahmen für die Viertliga-Begegnung geben. Auf Wunsch des FC Energie wird es zudem im Gästeblock keinen Alkoholausschank geben, das Stadionbier für die angereisten Fans bleibt alkoholfrei.

Sportlich ist die Lage beim Babelsberger Kiezverein angespannt, die Mannschaft konnte nach bislang absolvierten zwölf Spieltagen noch keine Partie gewinnen und steht mit lediglich acht Punkten auf dem vorletzten Tabellenrang – einem Abstiegsplatz. „In unserer aktuellen Lage muss man sowieso keinen Spieler motivieren. Vor dem anstehenden Derby erst Recht nicht“, sagte der Babelsberger Kapitän Philip Saalbach im Gespräch mit dem MAZ-Sportbuzzer vor dem Spiel. Das Team sei sich der Verantwortung und dem wachsenden Druck bewusst: „Wir alle wissen, wie wichtig dieses Duell für den Verein und die Fans ist – gerade ihnen gegenüber wird es an der Zeit, endlich etwas zurückzuzahlen.“ Die Partie wird am Sonntag um 14 Uhr angepfiffen.

Von Saskia Kirf und Mirko Jablonowski