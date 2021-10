„Walter Kaufmann – Welch ein Leben!“ – gerade in die Kinos gekommen, zeigt das Thalia in Potsdam am Freitag diesen Dokumentarfilm über den im April verstorbenen Schriftsteller. Die Regisseure Karin Kaper und Dirk Szuszies werden anwesend sein. Sie haben mit Kaufmann, der in Kleinmachnow gelebt hat, noch bis kurz vor seinem Tod gesprochen.