Potsdam

Der Bauausschuss und die Verwaltung haben sich geeinigt, welche Bebauungsplanverfahren im kommenden Jahr vorrangig bearbeitet werden – und welche Verfahren noch warten müssen, weil die Personalkapazitäten keine weiteren Projekte erlauben.

Klinik Bayrisches Haus bekommt Priorität

Die Liste mit rund 40 Positionen hatte kürzlich für Wirbel gesorgt, weil darin der Umbau des Hotels Bayrisches Haus in eine therapeutische Klinik öffentlich wurde – und sich den Stadtverordneten angesichts zahlreicher aufgeschobener Verfahren die Frage nach der Dringlichkeit des Projekts stellte. Das Ergebnis der Ausschusssitzung am Dienstagabend: Der Bebauungsplan „Klinik Bayrisches Haus“ bekommt die höchste Priorität.

Auch die geplante Siedlung „ Ketziner Straße“ in Fahrland rückt in die höchste Kategorie auf – hier hatten die Stadtverordneten den eigentlich schon fertigen Plan in der finalen Abstimmung überraschend verworfen und die Bedingungen für den Investor derart verschärft, dass der Plan völlig neu erarbeitet werden muss.

Sobald ein Plan von der Verwaltung fertiggestellt oder aus irgendwelchen Gründen abgebrochen wird, stehen auch „Nachrücker“ bereit: Dazu gehört das Sportareal im Norden des Volksparks an der Viereckremise, der Ausbau des Schatullgutes Uetz. Ebenfalls im Wartestand ist die Friedhofserweiterung Groß Glienicke und der Plan zur Schaffung eines Wohnmobilstellplatzes am „Alten Krug“ in Marquardt.

Von Peter Degener