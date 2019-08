Potsdam

Streetart ist mehr als illegales Gekritzel. Das beweisen internationale Künstler und Künstlerinnen bei der Streetopia Graffiti Jam im Freiland in Potsdam. Sie wurden vom Mitorganisator Benjamin Bauer ausgewählt. „Wir wollen nur qualitativ hochwertige Kunst, um sie weiter nach oben zu pushen“, sagt er. Dennoch gibt es auch Wände zum Mitmachen. „Es gilt aber, wer zuerst kommt, malt zuerst.“

Die Wände sind dunkelgrau gestrichen, die Dosen stehen bereit und warten auf die Künstler aus Potsdam, Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main, Koblenz, Dortmund, außerdem aus Österreich, der Schweiz und den Niederlanden. Und Künstlerinnen: „Wir sind stolz darauf, dass wir in diesem Jahr so viele Frauen dabei haben. Wir hoffen, dass junge Menschen sie als Vorbilder sehen“, erzählt Bauer.

Utopie ohne Einschränkungen

Das passt zum diesjährigen Thema der Streetopia Graffiti Jam: „Welcome to Wonderland“. Dabei geht es den Organisatoren um die Frage, wie wir als Gesellschaft miteinander leben wollen, wie die persönliche Utopie aussieht und wie sie zu andren passt. Einschränkungen gibt es dabei keine. „Hier wird niemanden die Sprühdose als Werkzeug angewiesen. Manche nutzen auch Pinsel“, sagt Bauer.

Für alle die mitmachen wollen, gibt es vorbereitete Wände. Die Sprühdosen und Ideen muss aber jeder selbst mitbringen.

Das seit 2011 regelmäßig stattfindende Festival ist in diesem Jahr familiärer gehalten. „Wir haben auf Stände verzichtet, weil es um die Kunst gehen soll“, erklärt Bauer. Rap, Soul und Funk wird es am Samstag dennoch geben. Ebenso eine kleine Party. Die Programmpunkte finden Sie hier.

Das macht ein gutes Graffiti aus

Was ein gutes Graffiti ausmacht? Das kommt ganz auf die Kategorie an. „Beim Streetopia gibt es viel Wildstyle. Dabei geht es nicht so sehr um die Lesbarkeit der Schrift, sondern darum, einen eigenen Stil zu entwickeln. Dabei müssen aber die Proportionen und die saubere Linienführung stimmen. Für den Potsdamer Graffiti-Künstler Fabian Brückner braucht es aber auch eine politische oder gesellschaftliche Aussage, wenn auch versteckt.

Diese kann man, wenn man will, bei Mone von der UZI Crew aus Hamburg finden. Er malt eine riesige Figur, die in einem Sarg liegt. Sie ist mit kleinen Details versehen, die sagen: „Liebe zu Graffiti bis in den Tod.“ Obwohl die großen Zähne und Augen fehlen, die sonst die typisch für den Künstler sind, erkennt man seine Handschrift deutlich. Wie und warum der Sprayer begraben liegt, müsse sich jeder selbst zusammenreimen.

Die Künstlerin RoosArt aus Holland hingegen malt fotorealistisch. Mit einer Dose und einem Smartphone steht die 19-Jährige auf einer Hebebühne und setzt selbst die Striche in vier Metern höhe extrem akkurat. Sie malt aber auch mit Pinseln.

