Potsdam

Alle neun Sekunden ertönt ein sanfter Gong. Und kurz darauf geht ein kleines Lämpchen an – und gleich wieder aus. Und schon ist er vorbei, der Geistesblitz, den Rainer Sperl versinnbildlichte, in dem er eine alte Dampfmaschine auf die Schädeldecke eines aus Ton gefertigten Kopfes pflanzte.

Wie viele Geistesblitze pro Tag durch den Kopf des Potsdamer Künstlers schießen dürften, ist schwer zu sagen. Aber wer ihn kennt, weiß, ihm fällt immer etwas ein. Mal ist es freundlich ironisch, mal bissig sarkastisch, dann wieder dionysisch frivol – auf jeden Fall ist es immer irgendwie lustig und in der Regel nicht ohne Hintersinn.

Der MAZ-Freizeit-Newsletter für Brandenburg Raus aufs Land: Jetzt kostenlos für unseren Newsletter anmelden und sich dann jeden Donnerstag nach Brandenburg entführen lassen! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Potsdam-Museum sind die Einfälle des Skulpturenbildners von Freitag an zu besichtigen. „Weltall Erde Mensch“ hat Kuratorin Hendrikje Warmt die Schau genannt und die für Ausstellungszwecke eigentlich nicht sonderlich gut geeigneten Räume des Untergeschosses in ein finsteres Labyrinth verwandelt.

„Sperlzeug“ – 40 Arbeiten von Rainer Sperl

Dort warten rund 40 Arbeiten von Sperl, sogenanntes „Sperlzeug“, wie der Künstler seine Werke ironisch tituliert. Zurecht, denn man will sie am liebsten gleich anfassen, mit ihnen spielen, sie jedenfalls nicht auf dem Sockel eines Kunstwerks stehen lassen, sondern eine neue Verwendung für sie erfinden.

Zur Galerie Rund 40 Arbeiten des Potsdamer Künstlers Rainer Sperl sind von Freitag an im Potsdam-Museum zu sehen. Hier eine kleine Auswahl.

Und schon ist man dabei, nichts anderes zu tun als der Künstler selbst. Sperl ist ein Jäger und Sammler. In seiner Babelsberger Werkstatt türmen sich die Utensilien, aus denen er seine Kunst zusammenschraubt, formt, malt, konstruiert. Teile von Musikinstrumenten, Werkzeugen, Elektrogeräten, Zahnprothesen oder anderem Schrott werden von ihm zu neuem Leben erweckt. Sperl kombiniert diese Alltagsgegenstände spielerisch mit seinen aus Ton geformten Figuren. Heraus kommen dabei meist skurrile Szenen, die den Betrachter nicht nur schmunzeln lassen, sondern bald dazu verführen, um die Ecke zu denken.

Der Künstler versteht es, die großen Fragen aus der Perspektive der einfachen Leute zu thematisieren. Und so ist es nur konsequent, wenn vor der Ausstellung ein Atlas empfängt, aber eben keiner, wie er auf dem Dach des Museums thront.

Der Atlas macht mal Pause

Bei Sperl ist er kein muskulöser Athlet, sondern ein überarbeiteter Bürger mit Bierbauch in Feierabendlaune. Weshalb er die Welt gerade nicht auf seinen Schultern trägt, sondern erst mal Pause macht. Die Kugel hat er neben sich gestellt, so dass er sich anlehnen und sich ein Gläschen Wein genehmigen kann.

Skulpturenbildner und Galerist Rainer Sperl wurde 1949 in Chemnitz geboren. Der gelernte Tischler begann 1968 seine künstlerische Ausbildung und ist seit 1986 als freiberuflicher Künstler tätig. Von 1976 bis 1980 arbeitete Sperl als Filmarchitekt in den Defa-Studios in Potsdam-Babelsberg. 1976war er einer der Gründer des Potsdamer Kabaretts „Obelisk“. Seit 1991 betreibt Rainer Sperl gemeinsam mit seiner Frau Ursula eine Galerie für zeitgenössische Kunst. Anfangs lag sie im Holländischen Viertel, nach mehrfachem Umzug befindet sie sich derzeit in der Brandenburger Straße 40. Rainer Sperl – plastische Objekte: Weltall Erde Mensch, Potsdam-Museum, Am Alten Markt, Di-So, 12-18 Uhr, 1. April bis 9. Oktober.

Sperl verfremdet nicht nur Material, er verschiebt auch Bedeutungen, in dem er die Gegenstände in eine neue Umgebung verpflanzt. Dadurch entstehen Versuchsanordnungen, die Distanz zum Gewohnten schaffen und ungewohnte Blickrichtungen eröffnen: auf das Weltall, die Erde und den Menschen, wie im Fall der Potsdamer Schau.

Potsdamer Garnisonkirche als erhobener Zeigefinger

Dort trifft man auf Narrenschiffe, menschenähnliche Musikinstrumente oder Raketen, die dieser verkommenen Welt einfach „Tschüss“ sagen. Besonders angetan hat es dem gebürtigen Sachsen seine Wahlheimat Preußen. Die Silhouette der umstrittenen Potsdamer Garnisonkirche bildet er mit einer großen Hand aus Ton nach, den Turm stellt der erhobene Zeigefinger dar.

Und Friedrich Wilhelm I. sitzt zur Taufe des kleinen Friedrich mit Gattin und drei langen Kerls in einem Zinnwaschzuber, gefüllt mit einer roten Brühe. „Sie baden in Rotwein“, versichert Sperl auf Nachfrage, nicht in Blut, denn Friedrich Wilhelm habe keinen einzigen Krieg geführt. Stimmt, dafür war der kleine Fritz zuständig, als er ein ganz Großer wurde.

Von Mathias Richter