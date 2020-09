Potsdam

Seine Geschichte berührte die Herzen der MAZ-Leser: Patrick Hellmund offenbarte im Mai 2018, dass er nicht richtig lesen und schreiben kann, aber einen großen Wunsch hat: Eines Tages, sagte der Bauarbeiter damals, wolle er seiner Tochter Märchen vorlesen können. Für Anna büffelte er im Lerncafé des Grundbildungszentrums – und hält ihm bis heute die Treue.

Patrick Hellmund (49) hat in den vergangenen zwei Jahren viel geschafft: Er kann jetzt in einer Minute 100 Wörter lesen und macht beim Schreiben nicht mehr so viele Fehler. Er hat auch einen Teil des Sorgerechts für Anna erhalten: Alle 14 Tage holt er sie übers Wochenende aus dem Kinderheim in Lübben zu sich – dort wohnt Anna, weil sich die Mutter aus gesundheitlichen Gründen nicht um sie kümmern kann. „Ich verbringe jetzt viel Zeit mit Anna“, sagt Patrick Hellmund. Im Urlaub bleibt sie sogar für eine Woche. So gern er es sich wünscht: Mehr geht kaum. „Da muss ich ehrlich zu mir sein“, sagt Patrick Hellmund. „Ich arbeite wirklich sehr viel, stehe um halb fünf auf und komme spät nach Hause. Aber ich brauche die Stunden und das Geld. Gerade jetzt – für Anna.“ Patrick Hellmund verwöhnt das Kind, keine Frage: „Ich werde einfach zu schnell schwach.“

Ein Zimmer für Anna mit allem Drum und Dran – und einem Schreibtisch

Patrick Hellmund ist inzwischen auch Herr seiner eigenen vier Wände – er ist bei der älteren Schwester aus- und in eine eigene Wohnung eingezogen. Eines der zwei Zimmer ist ganz allein Annas Reich. „Mir genügen das Wohnzimmer und die Couch“, so Patrick Hellmund. „Für Anna kaufe ich nach und nach, was in ein Kinderzimmer gehört.“ Ein Bett ist schon da, eine Kommode, eine Puppenküche – und auch ein Schreibtisch.

Anna ist jetzt fünf. Im nächsten Jahr kommt sie in die Schule – wenn sie nicht zurückgestellt wird. „Anna hat ein paar Probleme“, sagt Patrick Hellmund. Weil sie sich beim Erzählen verhaspelt, vor allem wenn sie aufgeregt ist, bekommt sie eine Sprachtherapie. Patrick Hellmund hat als Kind auch gestottert. Erkennt er sich wieder?

„Ich habe Angst, dass sie es einmal genauso schwer hat wie ich“

Wenn seine Mutter und die beiden Schwestern sagen, dass Anna nach ihm kommt, freut er sich: „Anna ist eine echte Hellmund!“ Er strahlt. Ja, er ist verdammt stolz auf sein Mädchen. Aber er hat auch Sorge, dass Anna zu sehr nach ihm geraten könnte. „Ich habe Angst, dass sie es einmal genauso schwer hat wie ich“, sagt er. „Dass sie genauso kämpfen muss.“ Patrick Hellmund tippt sich an den Kopf: „Das vererbt sich doch nicht, oder?“

Papa, Mama, Anna: Das alles kann Anna schon schreiben. „Neulich habe ich mit ihr ,Tante’ versucht, aber das hat noch nicht geklappt“, sagt Patrick Hellmund. „Ich weiß ja, dass ich sie nicht so doll unter Druck setzen darf. Aber sie soll sich auf die Schule ein bisschen vorbereiten. Ich will sie einfach schützen.“

Er versucht vor dem Einschlafen wenigstens ein paar Seiten zu lesen

Im Moment überlegt Patrick Hellmund, ob er sich für einen Elternkurs anmelden soll, um ein bisschen mehr darüber zu erfahren, wie man Kinder erzieht. Zunächst aber möchte er es endlich mal wieder ins Lerncafé schaffen. Ein paar Mal war er schon nicht da: „Die Arbeit. Nach Corona bauen die Leute wie verrückt.“ Je weniger Zeit er im Lerncafé verbringt, desto mehr bemüht er sich im Alltag zu üben, dranzubleiben. „Beim Autofahren lese ich mir die Straßenschilder laut vor“, erzählt Patrick Hellmund. Im Supermarkt studiert er die Rückseiten der Produkte. Und auch wenn er nach einem langen Tag auf der Baustelle kaputt aufs Sofa fällt: Er versucht vor dem Einschlafen wenigstens ein paar Seiten zu lesen. „Der Graf von Montechristo“ ist beendet, „ Robinson Crusoe“ angefangen. „Die französischen Namen sind schlimm“, sagt Patrick Hellmund. „Aber alles andere ist in einfacher Sprache – für uns leseschwache Leute.“

