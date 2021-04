Potsdam

Bücher und Bier. Zwei Genussmittel, die sich grundsätzlich nicht ausschließen müssen. Selbst die Autorin dieses Textes, die bekannterweise eine bekennende Bibliomanin ist, allerdings die Saftschorle dem Alkohol vorzieht, greift drei bis fünf Mal im Jahr zum Bier. Vorzugsweise zum schwarzen. Der heutige Welttag des Buches, der gleichzeitig der Tag des Deutschen Bieres ist, wird wahrscheinlich keiner dieser Tage sein, ohne Gesellschaft schmeckt ein Bier doch nur halb so gut und Bücher zählen ausnahmsweise mal nicht.

Potsdamer Autorinnen und Autoren aber schon. Sie haben wir zu diesem besonderen Doppelgenusstag gefragt, welche Bücher sie empfehlen können und wie ihr Verhältnis zu Bier ist. Hier sind ihre Lese- und Trinkempfehlungen, wobei diesen die Ermahnung des Potsdamer Kinder- und Jugendautoren Martin Klein vorangestellt sei: „Im Unterschied zu Büchern gilt es den Genuss alkoholischer Getränke möglichst nicht zu übertreiben.“

Martin ist auf einem Brauereihof aufgewachsen

Martin Klein mit vier seiner Bücher. Quelle: privat

Martin Klein kennt sich aus, sein Vater hat in Brauereien gearbeitet, erst in Dortmund und später am Niederrhein. Dort ist Klein auf dem Hof einer Altbier-Brauerei aufgewachsen. „Somit sehe ich mich autorisiert, gleich vier Biere zu empfehlen, wovon eines ähnlich wie viele Geschichten nur noch in der Erinnerung existiert“, sagt er. „Zum einen das leckere Dortmunder Pils DAB, wenngleich diese Brauerei wie so viele andere längst nicht mehr eigenständig ist, sondern zur ruhrpottfernen Radeberger Gruppe gehört.“

Als zweites nennt er „das süffige, in den Achtzigern einer hoch ungerechten Produktionsstilllegung zum Opfer gefallene St. Töniser Rixen-Alt.“ Als drittes empfiehlt er das Sternburger Export, auch Sterni genannt, „das für kleines Geld entgegen bisweilen zu vernehmender Diskreditierung sehr wohl ein ordentliches Bier ist“. Sein vierter, nachdrücklicher Tipp ist lokal verortet: Die Potsdamer Stange, „das edle Produkt der verdienstvollen Biobrauer aus dem Brauhaus Templin“.

Dazu passt wahrscheinlich wirklich gut die Suhrkamp-Textsammlung „Träumen“ von Robert Walser, zu der Klein nach eigener Aussage seit Beginn Pandemie immer wieder greift. „Dieser bitte nicht mit Martin Walser zu verwechselnde Schweizer Schriftsteller aus dem frühen zwanzigsten Jahrhundert, der die letzten Jahrzehnte seines Lebens freiwillig in der Psychiatrie verbrachte, ist mit seiner seltsam sanften und doch abgründigen, auf schräge Weise verträumten Art zu schreiben ein faszinierender Sonderling in der deutschsprachigen Literatur“, sagt er. In der Kurzprosa Robert Walsers passiere scheinbar nicht viel, meist beschreibe sie unspektakulär Alltägliches. „Und doch spiegelt sich darin in meiner Sicht auf untergründig spektakuläre Weise unser Leben.“

Das spiegelt sich auch Kleins wunderbaren Kinderbuch „Speedy rennt“, letztes Jahr bei Tulipan erschienen, das der Autor als zweiten Buchtipp mit einwirft. Erzählt wird darin die Geschichte einer ganz besonderen Schildkröte und der Geschwister Rafa und Niki. „Rafa ist Rennsportfan und findet auch bei einer Schildkröte ausreichend Geschwindigkeit. Niki ist Tierliebhaberin. Ausgerechnet Schildkröten sind davon allerdings ausgenommen“, so fasst es Klein selbst zusammen.

Marikka Pfeiffer trinkt lieber Limonade als Bier

Marikka Pfeiffer hat „Grimmskrams. Ein Klonk um Mitternacht“ geschrieben. Quelle: Kathrin von Eye

Keine Schildkröte, aber ein sprechender Frosch spielt in „Grimms­krams. Ein Klonk um Mitternacht“ eine große Rolle. Die Potsdamer Autorin Marikka Pfeiffer hat das zauberhafte, von Märchenmotiven nur so wimmelnde Buch gemeinsam mit Miriam Mann geschrieben, ein zweiter Teil erscheint im Juli.

Der größte Bierfan ist Pfeiffer nicht: „Bier ginge nur an heißen Sommertagen, aber da ist mir selbst gemachte Minzlimonade lieber“, sagt sie. Sie möchte lieber ein Buch für die Seele empfehlen. „Warmherzig, weise und wunderschön sind die Texte und Zeichnungen von Charlie Mackesy ,Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd’, erschienen bei Ullstein“, sagt sie und zitiert aus einer spontan aufgeblätterten Seite: „Hast du ein Lieblingssprichwort?“, fragte der Junge. „Ja“, sagte der Maulwurf. „Welches?“ „Hast du anfangs keinen Erfolg, iss Kuchen.“ „Verstehe. Funktioniert es?“ „Immer.“

Christine Anlauffs Romanfigur trinkt Sterni

Die Potsdamer Autorin Christine Anlauff. Quelle: Friedrich Bungert

Immer noch nicht abgebrochen ist in Potsdam die Diskussion um den Bau der Garnisonkirche. Christine Anlauff war inspiriert von dem Thema, und hat vor sechs Jahren den Kriminalroman „Der Fall Garnisonkirche“ geschrieben. „Es ist der einzige von meinen Romanen, in dem Bier eine größere Rolle spielt,“ sagt sie. „Dort trinkt der ermittelnde Literaturkritiker Just Verloren vor allem Sterni, weil es billig ist.“ Sie selbst trinke Bier nur, wenn sie ein Getränk brauche, „an dem ich mich laaange aufhalten kann, weil es mir nicht schmeckt.“

Als Lektüre empfiehlt sie Peter Richters „Über das Trinken“. „Das ist ein provokant-augenzwinkerndes Plädoyer für den stilvollen Alkoholgenuss. Meiner Erinnerung nach kommt Bier da allerdings nur als mittelalterlicher Wasser-Neutralisateur gut weg.“

Katrin Bongard mag die verschiedenen Geschmackssorten von Craftbier

Katrin Bongard und ihr Buch „Es war die Nachtigall“. Quelle: privat

Auch Katrin Bongard empfiehlt ein Buch zum Thema, nämlich Sylvia Kopps „Das Craft-Bier Buch: Die neue Braukultur“. „Silvia Kopp, ist Biersommeliere und Chefin der Berlin Beer Academy, ihr Buch ist nicht nur informativ, sonder ein richtiges Coffeetablebook und daher auch für alle Nichtbiertrinker wie mich interessant.“

Denn auch Bongard ist nicht wirklich Biertrinkerin – bleibt aber neugierig. „Ich habe immer probiert: Das Andechser Altbier aus der Klosterbrauerei beim Segelurlaub auf dem Ammersee mit meinen Eltern, das Kölsch, da ich Verwandte in Köln habe, und das leckere Fiege Bier aus der Privatbrauerei in Bochum, weil mein Mann aus dem Ruhrgebiet kommt. Ich komme aus Berlin aber das Berliner Pils – reden wir besser nicht darüber.“

Ihre interessanteste Biererfahrung sei aber passend zu ihrer Buchempfehlung das Craftbier. Durch den aus den USA stammenden, aber in Potsdam lebenden Regisseur Matt Sweetwood und seine Dokumentation „Beerland“ hat sie es kennengelernt. „Ich mag die vielen Geschmackssorten, manchmal nach Schokolade oder Kirsch.“

Grit Poppe mag dunkle Potsdamer Stange

Schriftstellerin Grit Poppe mit ihrem neuen Buch „Verraten“ (rechts). Quelle: Bernd Gartenschläger

Grit Poppe, deren Roman „Verraten“ kürzlich für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2021 nominiert wurde, bevorzugt hingegen die einheimischen Biere: „Sorten, die ich besonders mag, sind beispielsweise die Potsdamer Stange oder auch, weil ich ja gebürtiges Ostsee-Kind bin, das Störtebeker Bier.“ Aber auch sie räumt ein, nicht so die Biertrinkerin zu sein. Wenn sie welches trinkt, dann lieber dunkles als helles Bier.

Dafür möchte sie gleich zwei Bücher empfehlen. Zum einen das Buch „Häftling 46“ von Alexander Richter, dieses Jahr im first-minute-Taschenbuchverlag erschienen. „Alexander Richter wurde zu sechs Jahren Haft verurteilt, weil er versuchte ein Manuskript, das sich kritisch mit der DDR auseinandersetzte, in den Westen zu schmuggeln“, erzählt Poppe. Das Buch beschreibe die Untersuchungshaft 1982/83 in dem Potsdamer Gefängnis der Stasi in der Lindenstraße. „Es ist sehr gut erzählt, unterhaltsam, spannend und bewegend. Zudem ist es sehr genau, sodass man fast meint, selbst in Haft zu sitzen.“ Alexander Richter hat damals in Babelsberg gelebt und ist auch dort verhaftet worden.

Das zweite Buch ist von Detlef Jablonski „Einer von Tausend – Eine Berliner Geschichte“, erschienen 2021 im Klak Verlag Berlin. „Höchst authentisch, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, werden hier die Erlebnisse eines unfreiwilligen ,Staatsfeindes’ und ,Republikflüchtlings’ geschildert“, so Poppe. Wohl erstmalig beschrieben werden die Zustände und der brutale „Alltag“ in einem DDR-Arbeitslager. „Dabei ist das Erzählte stellenweise von überraschender Komik, durch die all die Tragik des realen Schicksals noch deutlicher wird – und ich durfte Detlef Jablonski beim Aufschreiben seiner Geschichte unterstützen.

Da sich in diesem Jahr der Bau der Mauer zum 60. Mal jährt, wäre das laut Poppe ein guter Anlass, sich mit den Geschichten von Zeitzeugen auseinanderzusetzen, die wegen „Republikflucht“ oder anderer politischer Delikte in der DDR in Haft waren.

Von Sarah Kugler